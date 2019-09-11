Зеленский лишил дипзваний нардепов из "ЕС"

Согласно ему, Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко от 18 мая о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов депутатам Герасимову и Арьеву.

Об этом говорится в указе №680 от 11 сентября.