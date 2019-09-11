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Зеленский лишил дипзваний нардепов из "ЕС"

11 сентября 2019 | 17:41

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Президент Владимир Зеленский отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.


Об этом говорится в указе №680 от 11 сентября.

Согласно ему, Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко от 18 мая о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов депутатам Герасимову и Арьеву.



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