Якутский беспредел

О том, что произошло в тот день на дальней базе, журналистам News.Ykt.Ru рассказал бригадир Конон Томский.

— 11 сентября на оленеводческую базу «Чууркан» Усть-Янского улуса приземлился вертолет Ми-8 пограничной службы управления ФСБ России по восточному району с проверкой паспортного режима. База находится на Ванькиной Губе, в 50 километрах от села Юкагир Усть-Янского улуса. В стаде №12 насчитывается около 2000 оленей. На тот момент на базе находились три человека: я, мой сын Конон, а также Виталий Сыроватский. Остальные пять человек находились на пастбище, на смене. Пограничников было пять человек, все они были вооружены.

При проверке паспортов оказалось, что документ на руках имеет только бригадир. Пограничники провели обыск, во время которого были обнаружены и изъяты бивни мамонта (10 фрагментов, примерно 150 кг), которые принадлежали бригадиру.

По словам Томского, необходимые документы на сбор мамонтовой фауны у него есть:

— У меня есть договор с общиной «Юкагир» (община имеет лицензию на сбор мамонтовой фауны) на попутный сбор мамонтовой фауны. На тот момент договора на руках не было: он был в Юкагире, так же как и паспорта других работников стада. Мы не допускаем на свои земли «черных копателей», которые наносят урон природе, только попутный сбор. Бивни, которые я собирал с июля, лежали открыто. Я даже не считал, сколько их там, примерно три мешка. Пограничники забрали бивни, не составив протокол об изъятии, как и протокол о задержании и административном правонарушении.

Самое обидное, что при обыске пограничники вели себя как мародеры: забрали даже запасы сигарет ребят, спутниковый и мобильные телефоны. Телефоны я заметил в руках у одного из них в вертолете и забрал. На базе устроили полный погром, все раскидали и сломали, разбили две керогазовые печки, которыми мы пользуемся в зимнее время. Стадо понесло значительные убытки, — говорит бригадир.

Пограничники решили вывезти Томского-младшего и Сыроватского в п. Тикси Булунского улуса для опознания личности и как нарушителей пограничного режима. Оленеводы просили их увезти в ближайшее с. Юкагир, где имелись все необходимые документы и откуда они могли вернуться обратно к своим обязанностям. Их доводы не были услышаны.

— Я, как бригадир стада, решил вылететь с ними в Тикси, так как оба не владеют русским языком, боялся, что их могут обидеть. Пришедшие со смены пятеро наемных работников, испугавшись, что пограничники вновь вернутся, покинули стадо на буранах и вездеходе. 11 сентября стадо разбежалось по тундре.

В Тикси никто из нас ранее не был, родственников и знакомых нет. Уже там мне отдали паспорт одного из моих работников, как оказалось, они его забрали при обыске. В отделении ФСБ оформили постановления об административном нарушении паспортного режима, всем троим был выписан штраф в 500 рублей. Хотя паспорт у меня был. Так мы оказались на улице — без денег и документов. Вышли на связь с родственниками, чтобы отправили деньги и копии документов для временных удостоверений. Благодаря родным мы 12 сентября оказались в Якутске, — говорит оленевод.

Прямых транспортных сообщений между Булунским и Усть-Янским улусами нет. Билет в Усть-Янский район стоит на троих около 70 тысяч рублей, которых у них нет. В Якутске все трое разместились у родственников. Теперь своими силами пытаются добиться истины в их сложной ситуации.

— Я оказался между двух огней: бросить все и уехать собирать отколовшихся от стада оленей или остаться и дойти до конца, поставить логическую точку в этом трудном деле, — говорит бригадир стада.

Глава МО «Юкагирский национальный (кочевой) наслег» Егор Томский:

— Ситуация очень сложная. С юридической точки зрения, оленеводы виноваты в том, что у них не было при себе всех сопутствующих документов, начиная от паспортов до договора о сборе мамонтовой фауны. Из трех постановлений оспариваемое только одно — по наложению штрафа на Конона Томского, у которого имелся паспорт.

В этом году было подписано трехстороннее соглашение между улусом, наслежной администрацией и СХПЗК «Таба — Яна» о передаче на баланс оленей. Были выделены финансовые средства на строительство базы. Томский успел построить дом и баню — кораль на 2500 голов оленей не успел. И если он задержится в Якутске — не успеет, значит, и мы не успеем отчитаться за выделенные деньги. А это уже нарушение.

Мы делаем сейчас все возможное. Ищем адвоката, который займется этим делом. Собираем своими силами деньги на обратную дорогу.

Мы всегда действуем в рамках закона, ничего против проверок паспортного режима не имеем. Пусть проверяют, но тут возникает вопрос просто человеческого отношения: справедливо ли обошлись с ними? Надо ли было их вывозить из стада, зная, что им очень сложно будет вернуться? Где бивни мамонта, добытые в законном порядке, почему нет протокола изъятия? И таких вопросов немало. Хочу отметить, что раньше таких проверок не было.

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Учитывая, что оленеводы были вынуждены прилететь в Якутск, сейчас им предстоит найти средства на авиабилеты до районного центра п. Депутатский, оттуда на машине преодолеть 240 километров до п. Усть-Куйга, из п. Усть-Куйга до с. Казачье — 210 км на моторной лодке, а дальше с помощью родственников на моторной лодке через п. Нижнеянск по морю Лаптевых до с. Юкагир. А это примерно 600 км туда и обратно. Ориентировочно расходы на одного человека из Тикси до Юкагира составят примерно 60 тысяч рублей.

13 сентября по этому поводу состоялось экстренное совещание у уполномоченного по правам КМНС Якутии Лены Ивановой. Было принято решение направить обращения к руководству Пограничной службы РФ о правомочных действиях сотрудников, а также сделать запрос в управление ФСБ России по восточному арктическому району о предоставлении копий протоколов задержания оленеводов, об административном правонарушении и изъятии мамонтовой фауны.



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