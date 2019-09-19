"Мы отлично понимаем, что вопрос рынка земли очень чувствителен и поэтому требует широкого и публичного обсуждения... Для того, чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения в модели открытого рынка земли", - сказал Владимир Зеленский.

Впрочем, по словам главы государства, основное положение модели уже озвучено: иностранные компании и граждане не смогут покупать землю в Украине.

"Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что, по его мнению, украинцы должны иметь полноценное право собственности на землю, то есть право владеть, пользоваться и распоряжаться.

"Иначе у нас начинается Советский Союз, совок, когда граждане якобы получили квартиры, но не могли продавать их легально. В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же самое у нас происходит с землей. В 2001-м году в законе, которым был наложен мораторий, прописано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм покупки и продажи земли. Прошло 18 лет. И где?", - сказал Зеленский.

Также президент Украины привел в пример страны, где нет рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября внести законопроект об отмене моратория на продажу земли на рассмотрение парламента. Верховная Рада должна отменить мораторий на землю до 1 декабря, приняв соответствующий закон.

После этого премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине.

Страна.уа