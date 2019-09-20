Во Франции ввели штрафы для владельцев электросамокатов и гироскутеров

20 сентября 2019 | 09:31

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

Власти Франции ввели правила использования электросамокатов, сегвеев и гироскутеров, а также предусмотрели штрафы для нарушителей. Об этом пишет Интерфакс-Украина. Правила вступают в силу с 8 сентября на всей территории страны и запрещают: - использование электрических транспортных средств людьми младше 12 лет; - управлять электрическими транспортными средствами в наушниках; - разгоняться более 20 км/ч; - брать с собой пассажиров.

Также правила обяжут владельцев электротранспорта ездить по велодорожкам и лишат права выезжать на автомобильные дороги за пределами города, поскольку за последние месяцы увеличилось количество ДТП с их участием.



Кроме того, на пешеходных улицах в населенных пунктах скорость движения на электросамокатах не должна превышать 8 км/ч. Также запрещено ездить на них в парках и по тротуарам. А оставлять электрические самокаты, сегвеи и гироскутеры разрешается только на парковках для автомобилей и мотоциклов.



Минимальный штраф за нарушение правил составит €35. Автоконсалтинг



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :