ТЕМА

Во Франции ввели штрафы для владельцев электросамокатов и гироскутеров

20 сентября 2019 | 09:31

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Власти Франции ввели правила использования электросамокатов, сегвеев и гироскутеров, а также предусмотрели штрафы для нарушителей. Об этом пишет Интерфакс-Украина. Правила вступают в силу с 8 сентября на всей территории страны и запрещают: - использование электрических транспортных средств людьми младше 12 лет; - управлять электрическими транспортными средствами в наушниках; - разгоняться более 20 км/ч; - брать с собой пассажиров.


Также правила обяжут владельцев электротранспорта ездить по велодорожкам и лишат права выезжать на автомобильные дороги за пределами города, поскольку за последние месяцы увеличилось количество ДТП с их участием.

Кроме того, на пешеходных улицах в населенных пунктах скорость движения на электросамокатах не должна превышать 8 км/ч. Также запрещено ездить на них в парках и по тротуарам. А оставлять электрические самокаты, сегвеи и гироскутеры разрешается только на парковках для автомобилей и мотоциклов.

Минимальный штраф за нарушение правил составит €35.

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