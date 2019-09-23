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В Чечне - борьба с колдунами
23 сентября 2019 | 13:41
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В Чечне задержали двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, сообщил телеканал «Грозный».
Одна из задержанных Зина Чакаева сообщила в эфире телеканала, что «кормила джиннов» говядиной и домашним лавашом. У задержанного Тагира Мутаева, как рассказал корреспондент телеканала, был «долгосрочный контракт с джиннами». Третья задержанная Маи Зильбухарова сообщила, что предлагала избавиться от сглаза с помощью крови курицы.
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