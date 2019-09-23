В Чечне - борьба с колдунами

23 сентября 2019 | 13:41

В Чечне задержали двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, сообщил телеканал «Грозный».

Одна из задержанных Зина Чакаева сообщила в эфире телеканала, что «кормила джиннов» говядиной и домашним лавашом. У задержанного Тагира Мутаева, как рассказал корреспондент телеканала, был «долгосрочный контракт с джиннами». Третья задержанная Маи Зильбухарова сообщила, что предлагала избавиться от сглаза с помощью крови курицы.



В телесюжете всех задержанных отчитал главный врач центра исламской медицины в Грозном, богослов Адам Эльжуркаев. Он заявил, что все подозреваемые «продали свое тело и свою душу дьяволу». Всех троих заставили извиниться.



Ранее в сентябре телеканал «Грозный» выпустил два сюжета о людях, подозреваемых в колдовстве. Их заставляли принести извинения в эфире.