ТЕМА

В Чечне - борьба с колдунами

23 сентября 2019 | 13:41

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Чечне задержали двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, сообщил телеканал «Грозный».


Одна из задержанных Зина Чакаева сообщила в эфире телеканала, что «кормила джиннов» говядиной и домашним лавашом. У задержанного Тагира Мутаева, как рассказал корреспондент телеканала, был «долгосрочный контракт с джиннами». Третья задержанная Маи Зильбухарова сообщила, что предлагала избавиться от сглаза с помощью крови курицы.

В телесюжете всех задержанных отчитал главный врач центра исламской медицины в Грозном, богослов Адам Эльжуркаев. Он заявил, что все подозреваемые «продали свое тело и свою душу дьяволу». Всех троих заставили извиниться.

Ранее в сентябре телеканал «Грозный» выпустил два сюжета о людях, подозреваемых в колдовстве. Их заставляли принести извинения в эфире.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

первый раз в первом классе
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100