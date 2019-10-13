Братва. Часть 2

13 октября 2019 | 10:31

Сева Могилевич, узбекский наркотрафик и восшествие Путина на трон.

5.Сева.

А теперь вернемся снова в 1985-й год. Пока Шабтай и его протеже диктатор Момо еще только готовились приватизировать Сьерра-Леоне, в СССР произошло другое эпохальное событие. В 1985 г. в Москву из Киева переехал рецидивист Семён Могилевич (Сева Киевский). Известный бандит, который сколотил первоначальный капитал, грабя киевских евреев, уезжавших из СССР в эмиграцию.

В Москве Сева из Киева обрел новых друзей: каратист Тимофеев по кличке «Сильвестр» и кмс по классической борьбе Михайлов по кличке «Михась». Вскоре Сева, Михась, Сильвестр и примкнувшие к ним Виктор Аверин («Авера Витя»), Андрей Скоч («Скотч»), Арнольд Тамм («Арноша») , вор в законе Джамал Хачидзе и другие достойные люди, все вместе создали организацию известную как солнцевско-ореховская ОПГ. Чуть позже она разделилась на две части, солнцевские и ореховские, а потом первые загасили вторых.

Солнцевская ОПГ быстро перешла границы России. С 1990 г. Могилевич переехал в Будапешт, где основал зарубежный филиал группировки. Будапешт был центром, откуда управлялись многочисленные виды криминального бизнеса в разных странах. Например, в соседней Чехии Могилевич организовал «площадку» по нелегальной торговле оружием из запасов бывшего СССР и стран советского блока. Повстанцы из Конго, иранцы, талибы, желающие прикупить РПГ с украинских складов, болгарские АК-47 или вертолеты из России, теперь знали, куда обращаться.

Торговля российским оружием, а тем более нелегальные поставки — бизнес невозможный без связей в Минобороны и СВР. И такие связи у Могилевича явно были. Ниже — знаменитый фрагмент из «пленок Мельниченко» (прослушка в кабинете украинского президента Кучмы в 2000 г.), где глава военной разведки Украины прямо называет Могилевича «номенклатурой ПГУ КГБ».

В тех же пленках звучит и то, что Путин с Могилевичем лично знакомы еще по бандитскому Петербургу.

Многолетнее доброе соседство Зюганова и Могилевича в одном дачном поселке, это конечно, занятный факт. Сева, наверное, падал со стула от смеха, когда Зюганов в телевизоре обличал бандитский капитализм 90-х.

Бессменный вожак солнцевских авторитет Михась принимает поздравления. С такими знакомствами Зюганову пора уже купола колоть:

Могилевич поселился на даче рядом с Зюгановым не от хорошей жизни. Это все Америка. Сева жил в Будапеште в 1990-99 гг., но потом ФБР крепко насело на него, и оставаться в Европе дальше стало опасно. И в 1999 г. Сева подался обратно в Россию, под крыло к Путину.

Поначалу он не особо скрывался. Даже дал в октябре 1999 г. обширное интервью Би-Би-Си для фильма о себе же.

Вел себя вполне уверенно, как видите, если не сказать нагло.

Еще фрагмент из фильма Би-Би-Си про Могилевича. Венгрия, лихие 90-е. Труп одного из свидетелей, кто рискнул дать показания на Севу. Его взорвали вместе с домом, где он находился.

А это Дитмар Клодо по кличке «Бомбист». Именно он был главой бомбовой лаборатории у Севы в Будапеште:

Клодо — человек необычной биографии. В 1980-е — международный террорист левого толка, член РАФ («Фракция Красной Армии» в ФРГ) и «Народного фронта освобождения Палестины». Агент «Штази» и ПГУ КГБ. В 1990-х — остался без работы, подался к Могилевичу в солнцевскую ОПГ. За что потом отсидел срок. Ныне он тихо пенсионерствует в Германии.

При всей своей криминально-бомбовой биографии Клодо остается человеком стойких прокоммунистических взглядов. Не любит капитализм, богатых и Америку. И Путина тоже не любит, считает его «компрадорской буржуазией», т.е. правителем колониального типа (это недалеко от истины). С Путиным он причем знаком лично. В 1980-е террористы РАФ спонсировались «Штази» и КГБ с территории ГДР, проходили там тренировку. Клодо часто ездил в ГДР, а Путин был у него какое-то время связником по линии нелегальной разведки.

Несмотря на марксистский коктейль в голове, в кругах солнцевских старый бомбист Клодо продолжает пользоваться уважением. В 2013 году приезжал в Москву – был приглашен на юбилей Михася в гостинице «Роял Рэдиссон» (бывшая «Украина»).

С Могилевичем они близкие друзья до сих пор. Клодо – один из немногих людей, с которым Сева общается на идиш (Клодо утверждает, что Могилевич знает этот язык). По словам Клодо, Могилевич живет в России вольготно не просто так, а потому что платит Патрушеву (т.е. Путину) 50% от своих доходов. Раньше платил меньше, но в 2008 ему поняли ставку. Он сначала отказался — тогда для вразумления его посадили на годик в СИЗО за уклонение от налогов (дело «Арбат Престиж»). Это как Чикатило посадить за неправильную парковку. Как одумался – выпустили.

Фирма «Патрушев и Вован». Бандитизм без проблем по всей территории РФ? – Платите сразу сюда.

6.Князь Михась.

В 1996 г., когда в США проходил суд над Япончиком, на нем были оглашены показания специального агента Лестера Макналти, которые потом не раз цитировали российские и мировые СМИ. Лестер Макналти – это офицер ФБР, который руководил разработкой Япончика. Его показания – это письменный отчет на 55 страницах о том, что ФБР удалось накопать на гражданина Иванькова В.К.

Там есть прослушка, донесения стукачей под кодовыми именами, данные наружного наблюдения, кому Япончик что сказал, что у кого нашли в мусорном ведре после проживания в отеле и т.д. Ну и в числе прочего на стр. 25 показаний Лестера Макналти можно прочитать, что именно Япончик и солнцевские занимались оптовыми поставками кокаина в РФ в 90-е гг. Что среди солнцевских кокаин был личным бизнесом Михася и Джемала Хачидзе по кличке «Джемал». И что Джемал контролировал всю сеть сбыта кокаина в городе Москве.

Это тот самый Михась, которого Путин наградил именными часами, у которого теперь дворянский титул (князь), более 20 церковных орденов и памятная медаль «90 лет ВЧК-КГБ-ФСБ»:

На этом старом фото они все весело смеются, но, по показаниям Макналти, Хачидзе потом закажет Каратая и его грохнут в Америке в январе 1994, на выходе из ресторана «Арбат» в Нью-Йорке. Причиной станут разборки из-за поставок кокаина между солнцевскими.

При Путине Михась и Джемал продолжат свой наркобизнес, как и ранее. Джемал до самой своей гибели в 2014 г. так и оставался королем московской наркоты, которая исправно пополняла общак солнцевских.

В истории солнцевского кокаина есть и еще одна интересная деталь. Ведь кокаин в РФ завозился через питерский порт. Там был главный канал транзита. Михась, Япончик и Хачидзе закупали товар, а питерская братва обеспечивала ему морские ворота.

Как выяснилось много лет спустя на суде по делу Литвиненко, транзит кокаина через питерский порт в 90-е крышевал чекист Виктор Иванов, ближайший соратник Путина. Иванов был главным по борьбе с контрабандой в питерском ФСБ (тогда еще ФСК) до 1994 г., а потом перешел к Путину в мэрию куратором административных (в том числе правоохранительных) органов.

При Путине-президенте Виктор Иванов восемь лет возглавлял Госнаркоконтроль (2008-2016). Если он крышевал кокаин в Питере в 90-е, можно только представить, как он развернулся на таком-то посту.

В 2016 г. на фоне скандалов, переходивших уже всякие рамки (обвинения Иванова в убийстве Литвиненко, объявление в розыск Интерпола его зама генерала Аулова по делу русской мафии в Испании), Путину пришлось разогнать Госнаркоконтроль или вернее Госнаркокартель, передав его функции МВД. Иванов попал в опалу, его людей и подкрышных коммерсантов отодвинули от целого ряда кормушек, передав их другим чекистам.

Путин и Виктор Иванов.

7.Гафур.

Ниже – шикарное фото, которое в 2018 г. было опубликовано изданием «The Insider» . Взято из телефона авторитета Арноши, который у него изъяли при аресте в Испании в 2017 г. Россия, наши дни, отцы-основатели солнцевской ОПГ собрались вместе: довольный Михась, слева от него — Могилевич, справа — Авера Витя.

Крайний слева на фото — Гафур, главарь узбекской мафии, главный поставщик афганского героина в РФ. Исторически, еще с 90-х гг., Гафур работает с солнцевской ОПГ (в последние годы также – с Кадыровым).

Гафур находится под санкциями США за наркоторговлю. Попал в свое время под Указ президента США № 13581 от 25.07. 2011 г. о борьбе с международными ОПГ. Т.е. личность широко известная в узких кругах.

А вообще проблемы у него давно. Беднягу даже в Австралию не пускают. В 2000 г. он пытался приехать на Олимпиаду в Сиднее с делегацией Олимпийского комитета Узбекистана. Так австралийцы его не пустили. Официально было заявлено, что по подозрению в наркоторговле и связях с солнцевской ОПГ. Но зато в путинскую Россию Гафур ездит без проблем. Все-таки солидный иностранный бизнесмен, удовлетворяет спрос на герыч и другие товары народного потребления.

В отличие от Япончика или Шабтая в 1980-е гг. Гафур был вообще никому не известен. По одним данным — тренер по боксу у себя в Ташкенте, по другим – вообще торговал пирожками на улице, за что получил свою первую кликуху – «Пирожок». При Горбачеве Гафур-Пирожок сколотил бригаду спортсменов, промышлял рэкетом.

А потом вывели войска из Афгана (1989). Север страны, населенный этническими узбеками, отошел под контроль полевого командира Дустума. В афганской войне он воевал на стороне СССР, был полностью под контролем КГБ. Гафур скорешился с Дустумом, и с солнцевскими, и понеслась. Караваны, маки, шприцы в подъездах. Это то, что Управление ООН по наркотикам и преступности называет «Северный маршрут» транзита афганских опиатов — из Афганистана на север через Среднюю Азию и Россию.

Говоря о Гафуре, нельзя не вспомнить о еще одном уважаемом человеке, который с ним связан. Впервые об их связях и общем бизнесе написал Александр Литвиненко в книге «Лубянская преступная группировка» (2002 г.).

Литвиненко в 90-х служил в центральном аппарате ФСБ, в подразделении, которое занималось оргпреступностью. Занимались они и Гафуром, поскольку он уже тогда уже тогда был крупнейшим поставщиком наркотиков из Афганистана.

Как пишет Литвиненко, в числе прочих криминальных контактов у Гафура был землячок в Москве по кличке «Узбек», который помогал отмывать героиновые деньги. Звали земляка Алишер, жена у него была тренер сборной по гимнастике, а один из друзей молодости – пресс-секретарем Ельцина. Через этого пресс-секретаря, влиятельного царедворца, Алишер-Узбек имел выход на Кремль и, если что, мог подсобить землякам с решением важных вопросов.

Алишер по кличке «Узбек» — это, как вы понимаете, Усманов

Тот самый, да

Жена-тренер сборной по гимнастике, это Ирина Винер, которая вырастила также Кабаеву и была ей как вторая мать:

А пресс-секретарь Ельцина (а потом также и Путина), который попутно был решальщик у наркомафии, это Сергей Ястржембский, однокашник Усманова по МГИМО. Усманов – сын прокурора Ташкента, и перед тем как загреметь в тюрьму в 1980 г., принадлежал к советской золотой молодежи.

К сказанному остается добавить, что Гафур пользовался услугами именного этого земляка не случайно, а потому, что работал с солнцевскими. Ведь земляк Алишер еще в начале 1990-х, только обосновавшись в Москве, сошелся близко с одним видным деятелем солнцевской ОПГ по кличке «Скотч». Который ввел его в круг своих товарищей, и где Усманов, собственно, и получил кликуху «Узбек».

Книга Литвиненко с рассказом об Усманове и Гафуре вышла в 2002 г. Позднее, в 2007 г., уже после убийства Литвиненко, эти сведения подтвердил бывший английский посол в Узбекистане Крейг Мюррей.

По долгу службы Мюррей имел доступ к различной закрытой информации по Узбекистану, которую собирали англичане. Уйдя с госслужбы, уже в Англии, он первое время молчал, но однажды (когда Усманов покупал клуб «Арсенал») не выдержал, и написал о нем в своем личном блоге. Это вызвало грандиозный скандал. Не так часто послы, хоть и бывшие, выступают с подобными заявлениями:

“Будем говорить прямо: Алишер Усманов – это уголовник. Он никогда не был каким-то политическим заключенным [в советские времена], а просто гангстером и рэкетиром, который заслуженно провел шесть лет в тюрьме… Каримов [президент Узбекистана] «реабилитировал» его позднее только потому, что сам был в союзе с шефом Усманова — Гафуром Рахимовым, главарем узбекской мафии и крупнейшим в мире торговцем героином» (Крейг Мюррей, бывший британский посол в Узбекистане).

Т.е. по информации посла Усманов действительно работал с Гафуром, а кроме того в наркоторговлю был вовлечен узбекский деспот президент Каримов (ныне покойный). Т.е. героиновая мафия в Узбекистане крышуется на самом высшем уровне.

Кроме того, Мюррей заявил, что Усманов через Каримова проплатил узбекский суд, чтоб те задним числом отменили ему приговор 1980 г. и реабилитировали. Больше того, Усманов сделал так, чтоб и само дело исчезло из архивов, и никто не мог узнать, что ж такого совершил сынок ташкентского прокурора в 1980 г., что ему впаяли 8 лет, из которых он отсидел шесть (Мюррей, а до него некоторые российские СМИ еще в 1990-е писали об изнасиловании и вымогательстве).

Усманов в Кремле. Октябрь 2013 г.

Любопытный момент в истории с послом состоит в том, что Усманов, которого Мюррей де-факто назвал членом наркомафии, судиться с ним в Англии почему-то не стал, хотя и пытался заблокировать его блог. Видимо, английский суд несколько отличается от узбекского (а также российского).

8. Эпилог.

Путин пришел к власти де-факто 9 августа 1999 г., когда Ельцин публично объявил его преемником и тут же назначил на пост премьер-министра.

31 декабря 1999 г. Ельцин ушел в отставку, а Путин стал и.о. президента.

Источник