Рябошапока розповів про етапи реформи прокуратури

30 сентября 2019 | 09:31

25 вересня 2019 року набули чинності зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», які дають можливість розпочати реформу органів прокуратури. Всі прокурори та слідчі органів прокуратури, які бажають працювати за новими правилами, повинні будуть пройти атестацію. Заплановано, що першими атестацію пройдуть прокурори Генеральної прокуратури України, друга та третя черга атестації буде стосуватись прокурорів регіональних та місцевих прокуратур.

«Мета реформи – нові стандарти роботи прокурорів, які відповідають очікуванням суспільства, бізнесу та інвесторів. Спочатку відбудеться атестація, і всі чинні прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності, продовжать працювати в нових органах прокуратури. Процес атестації має бути завершено до 1 вересня 2020 року, і атестовані прокурори будуть працювати на основі індивідуального оцінювання якості роботи», – зазначив Руслан Рябошапка, Генеральний прокурор.

Атестація чинних прокурорів відбудеться на підставі «Положення про проходження прокурорами атестації», «Положення про кадрові комісії Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур», які вже найближчим часом будуть оприлюднені на веб-сайті Генеральної прокуратури України.

На основі вказаних наказів з 27 вересня до 10 жовтня цього року працівники Генеральної прокуратури України подаватимуть заяви про переведення до нових органів прокуратури та про намір пройти атестацію.

Передбачається, що атестація буде складатися з трьох етапів і до кожного наступного етапу кадрові комісії будуть допускати тих прокурорів, які успішно пройшли попередній етап.

Перший етап – це іспит у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення знань та вмінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора.

Другий етап буде спрямований на оцінку загальних здібностей та навичок на основі анонімного комп’ютерного тестування.

На третьому етапі прокурори пройдуть співбесіду з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними вміннями та навичками прокурори також виконають письмове практичне завдання.

До складу кадрових комісій будуть включатися особи, делеговані міжнародними організаціями.

«Переконаний, що професійні та доброчесні прокурори – а їх чимало – долучаться до роботи оновленої прокуратури», – прокоментував Генеральний прокурор.

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