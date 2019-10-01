Стала известна стоимость таблички на Офисе Президента

“... во второй половине августа 2019 года табличку с надписью „Администрация Президента Украины“ изменено на новое — „Офис Президента Украины“. Стоимость указанной таблички составляет 7 196,96 грн (в том числе НДС)”, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента Украины работает более 140 сотрудников.

Как сообщал УНН, по состоянию на 18 сентября этого года ни одному народному депутату Украины не выплачивали средств для компенсации стоимости аренды жилья.