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Стала известна стоимость таблички на Офисе Президента

01 октября 2019 | 13:36

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Новая табличка — “Офис Президента Украины” стоит чуть больше 7 тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Управлении административными зданиями Государственного управления делами.


“... во второй половине августа 2019 года табличку с надписью „Администрация Президента Украины“ изменено на новое — „Офис Президента Украины“. Стоимость указанной таблички составляет 7 196,96 грн (в том числе НДС)”, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента Украины работает более 140 сотрудников.

Как сообщал УНН, по состоянию на 18 сентября этого года ни одному народному депутату Украины не выплачивали средств для компенсации стоимости аренды жилья.

 УНН


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