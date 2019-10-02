В России за валюту на банковском счете будет платить клиент

02 октября 2019 | 09:07

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В Госдуме уже в октябре начнется обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по вкладам. Другими словами, банки будут брать с клиентов деньги за хранение валюты на счетах. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По его словам, речь идет о депозитах во всех иностранных денежных единицах.



О том, что ЦБ обсуждает с коммерческими банками такое нововведение, регулятор сообщил накануне.



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