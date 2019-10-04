По команде Зеленского Пинчук купил 24 квартиры

04 октября 2019 | 08:34

Освобожденным 7 сентября 24 морякам, которые находились в российском плену, вручили двухкомнатные квартиры в Одессе. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный по правак человека Людмила Денисова и Фонд Виктора Пинчука.

“Только что в одесской гостинице Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября.

Кроме того, перед вручением сертификатов были представлены квартиры, которые расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой в прилегающем районе города Одессы.

Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Украины Владимира Зеленского”, — говорится в сообщении Денисовой.

Как сообщили в Фонде Пинчука, олигарх поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению жильем 24-х военнопленных украинских моряков и взял на себя обязательства приобрести для них квартиры в Одессе или пригороде.

Отмечается, что новые двухкомнатные квартиры общей площадью 59,71 квадратных метров расположены в новостройке в прилегающем районе города Одессы и будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года.

Напомним, в июне во время встречи с представителями бизнеса Зеленский договорился, что Пинчук профинансирует 24 квартиры и будет заниматься вопросами военнослужащих на Донбассе. После этого, глава государства договорился и с другим олигархом Ринатом Ахметовым, о том, что тот будет вкладывать в медицину на Донбассе и поддерживать регион.