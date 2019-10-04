ГБР открыло дело о хищениях в НАБУ при закупке авто

04 октября 2019 | 08:52

В ГБР считают, что НАБУ переплатило около 3 млн гривен при покупке 12 автомобилей Skoda. Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства по ч. 2 ст. 364 УК.

В июле 2018 года НАБУ объявило открытые торги по закупке специализированных автомобилей

– Skoda Kodiaq Style — 4;

-Skoda Octavia А7 Ambition— 6 штук;

-Skoda Octavia А7 Combi Ambition — 1;

-Skoda Superb Ambition — 1

Ожидаемая стоимость закупки составляла 12,07 млн гривен. Компанией-победителем стала «Еврокар».

При этом рыночная стоимость автомобилей соответственно составляет 3,8 млн гривен, 4,01 млн гривен, 683,8 тыс. гривен и 913,7 тыс. гривен. Разница между ожидаемой стоимостью и рыночной составила около 3 млн гривен.

В связи с этим, ГБР начало расследование против руководства НАБУ по подозрению в получении взятки при покупке 12 автомобилей Skoda.

Кроме того, НАБУ купило «ВиДи ЮНИКОМЕРС» в октябре 2018 года микроавтобус Ford Transit за 1,19 млн гривен. В тендерной документации установили признаки антиконкурентных согласованных действий в поведении заказчика и участников процедуры закупки.+

Компания «Еврокар» является единственным официальным дистрибьютором Skoda Auto a.s. и соответственно официальным поставщиком автомобилей Skoda в Украине.

Ранее сообщалось, что общая переплата при закупке 12 специализированных автомобилей Skoda составляет более 1,5 млн гривен.