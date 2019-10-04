Уроки ревальвации: экспресс-анализ

04 октября 2019 | 08:04 , Григорий Кукуруза, Михаил Кухар

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

Как показывают последние данные НБУ, причина последнего укрепления гривны с последующим ее откатом - в еще одной волне притока нерезидентов в украинские госбумаги. Так, на последнем аукционе 24 сентября суммарно было привлечено 13,2 млрд грн, из которых 8 млрд – прирост портфеля нерезидентов. Что дальше?

Ситуация с торговым балансом при этом, очевидно, ухудшается. За январь-июль негативное сальдо увеличилось с $4,1 млрд (15,1% экспорта) в 2018 году до $4,9 млрд (17,1% экспорта). Что примечательно, дефицит торгового баланса растет на фоне улучшения условий торговли. Средний прирост цен на металлы с начала года — 40%, на зерновые — 5%, цены на энергетический импорт при этом снизились на 10%. То есть цены на наш экспорт либо активно растут, либо снижаются гораздо медленнее чем котировки сырьевого импорта. Правда, экспорт готовой продукции чувствует себя крайне плохо. Уверен, это отобразится уже на объемах экспорта сентября-октября.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :