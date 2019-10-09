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В Украине планируют сделать три платные дороги
09 октября 2019 | 17:48
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Платными хотят сделать дороги Львов-Краковец, киевская кольцевая и Белая Церковь-Киев.
Министерство инфраструктуры планирует сделать три дороги в Украине платными. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Сніданку з 1+1".
По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе.
"Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - добавил министр.
Министр отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным.
"Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать", - сообщил он.
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