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Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
10 октября 2019 | 14:28
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Премия в 2019 году присуждается австрийскому писателю Петеру Хандке. Кроме того, Нобелевская премия по литературе за 2018 присуждается польскому автору Ольге Токарчук.
Напомним, что американец Джон Гуденаф, англичанин М. Станли Уиттингем и японец Акира Есино стали лауреатами Нобелевской премии в области химии.
Кроме того, лауреаты Нобелевской премии в области физики стали Джеймс Пиблс, Мишель Мейор и Дидье Келоз. Отметим, что Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза получили Нобелевские премии в области медицины.
Завтра станет известен обладатель Нобелевской премии мира.
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