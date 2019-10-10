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Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

10 октября 2019 | 14:28

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Премия в 2019 году присуждается австрийскому писателю Петеру Хандке. Кроме того, Нобелевская премия по литературе за 2018 присуждается польскому автору Ольге Токарчук.

Напомним, что американец Джон Гуденаф, англичанин М. Станли Уиттингем и японец Акира Есино стали лауреатами Нобелевской премии в области химии.

Кроме того, лауреаты Нобелевской премии в области физики стали Джеймс Пиблс, Мишель Мейор и Дидье Келоз. Отметим, что Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза получили Нобелевские премии в области медицины.

Завтра станет известен обладатель Нобелевской премии мира.



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