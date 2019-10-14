Андрей Недзельский больше не вор

14 октября 2019 | 17:47

Украинского криминального авторитета Андрея Недзельского, которого в преступном мире называют ”Неделей” или ”Львовским”, ”раскороновали” и избили в Киеве. Об этом на странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его данным, инцидент произошел на свадьбе в семье другого криминального авторитета Олега Бакинского в субботу, 12 октября.

”Три” вора в законе ”лишили статуса” вора в законе ”Андрея, известного по прозвищу ”Неделя”/”Львовский”. После чего этого уже невора сильно избили и выбросили за пределы территории. У ”воров в законе” можно нарушать законы любой страны, но только не «законы» их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше”, - написал он.

инцидент произошел в Киеве на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина по кличке "Олег Бакинский".

Отмечается, что среди "воров в законе" было много претензий к "Неделе". Ходило мнение, что он не подходил под список критериев, которыми должен обладать "настоящий" вор.

Интересно, что по факту Недзельский ни разу не отбывал срок в местах лишения свободы, за исключением некоторого времени, проведенного во французской тюрьме.

Главной претензией к нему журналисты называют непомерные амбиции Недзельского в желании "подмять" под себя как можно больше прибыльных направлений теневого бизнеса. Известно, что недавно у него возник конфликт с днепровским вором "Умкой", когда "Неделя" пытался выбить у него взносы в общак из Днепра. Кроме того, Недзельский претендовал на отчисления с нелегальной добычи янтаря на Волыни и с завоза "евроблях" с Закарпатья.

Недзельский давно имел конфликт с одним из влиятельных воров по кличке "Нодар Руставский", которого недавно похитили якобы сотрудники полиции.

"На самом деле они не были сотрудниками угрозыска, а состояли в другом департаменте. "Нодара Руставского" бросили в подвал, при этом пояснили, что проводится некая оперативная работа. Но никаких санкций суда у них не было. Через неделю "Нодара" выкупили за пятьдесят тысяч евро его люди", - рассказал источник издания..

Похищение связали с Недзельским, так как у него были хорошие связи с топ-чиновниками полиции.

Избивали "Неделю" "Умка" с другими ворами. В результате у него были сломаны нос и челюсть.