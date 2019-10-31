Таким образом президент России Владимир Путин играет ведущую роль в удержании на плаву венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пока он это делает, нынешняя американская политика санкций мало что сделает для перемен в Венесуэле, и поэтому Вашингтону необходимо пересмотреть свою стратегию смещения лидера Венесуэлы – и не откладывая надолго “, – пишет в своей статье для Foreign Policy Райан Берг, научный сотрудник Американского института предпринимательства (перевод — inopressa.ru).

“Поскольку список клиентов PDVSA сократился, “Роснефть” быстро опередила все остальные компании, став крупнейшим торговцем венесуэльской нефтью. В то время как в июле компания получала 40% экспорта нефти PDVSA, к августу эта цифра достигла 66%. Недавно PDVSA даже открыла офис в Москве, чтобы облегчить платежи своим российским клиентам, что помогло снизить ее непогашенную задолженность перед “Роснефтью” до 1,1 млрд долларов. При таких темпах задолженность может быть полностью погашена в конце этого года или в начале 2020 года”, – отмечает автор публикации.

“Как только это произойдет, заявленное Путиным оправдание для продолжения взаимодействия с Венесуэлой станет неактуальным, но это не приведет к грандиозному геополитическому сдвигу в Венесуэле (…). Потому, что на данный момент поддержка Мадуро является низкозатратной стратегией, которая позволяет Путину наводить блеск на свой имидж защитника осаждаемых режимов где бы то ни было. Присутствие России в Венесуэле – наиболее значительное в Западном полушарии после кубинского ракетного кризиса – будет продолжаться еще долго после того, как оправдание – взыскание долгов Венесуэлы – исчерпает себя”, – считает он.

“Действительно, недавние шаги указывают на то, что Путин обдумывает еще более глубокое вмешательство в Венесуэлу, как военное, так и финансовое. Августовская встреча министров обороны России и Венесуэлы привела к соглашению о том, что военные корабли двух стран могут посещать порты друг друга, возможно, в рамках подготовки к будущему сотрудничеству в области территориальной обороны. Без сомнения, русские помнят сообщения о том, что президент США Дональд Трамп одержим идеей морской блокады Венесуэлы. В сочетании с действующим российским военно-морским соглашением с Никарагуа, по которому она предоставляет обучение и оборудование в обмен на доступ к основным портам и разрешение на эксплуатацию глобальной спутниковой системы, развертывание военных кораблей и подводных лодок из портов Венесуэлы может быть нацелено на противодействие военно-морским операциям США, проводимым с целью блокады судов в южной части Карибского бассейна. Действительно, кубинцы уже обратились с просьбой о том, чтобы Россия сопровождала танкеры, перевозящие венесуэльские поставки бесплатной нефти на остров, ограниченный в ресурсах”, – поясняет он.

“Между тем, по словам Крейга Фаллера, главы Южного командования США, сотни российских военных распространились по гарнизонам в Венесуэле. Взяв вмешательство России на Украине в качестве образца, российские солдаты начали надевать форму венесуэльской армии в попытке слиться с ней. Россия также предпринимает согласованные усилия для давно откладывавшегося запуска своего завода по сборке АК-47 в городе Маракай, а также модернизации системы противоракетной обороны, которую она продала Венесуэле, которая продолжает долгосрочное и вселяющее беспокойство наращивание российского оружия, накапливаемого венесуэльским режимом. Что еще хуже, русские открыто размышляли о размещении крылатых ракет в Венесуэле в ответ на выход США из ДРСМД. Отголоски кубинского ракетного кризиса пугают”, – говорится в статье.

“(…) Если говорить о финансовой сфере, то недавно Путин принял у себя несколько соратников Мадуро. Поскольку PDVSA близка к погашению своих долгов, Мадуро удваивает усилия по получению новых российских кредитных обязательств. (…) А на выходных вице-премьер России прибыл в Каракас, чтобы заявить, что российско-венесуэльские отношения переживают лучший момент. Любые финансовые сделки, которые материализуются в результате этих встреч, скорее всего, будут направлены на то, чтобы обойти санкции США (…). Готовность России углубить свое участие в Венесуэле подчеркивает необходимость креативности в политике США, – считает Райан Берг. – Именно потому, что у Трампа нет аппетита к применению силы, Соединенные Штаты должны усилить свою санкционную игру – инициировать новые эмбарго и креативно поддерживать уже существующие – в качестве единственного шанса сместить Мадуро. “Роснефть,” которая, возможно, является лучшим союзником Мадуро, должна возглавить список новых объектов санкций, хотя чиновники США отказывались принимать эту меру в прошлом”.

Автор призывает власти США преследовать танкеры, перевозящие находящуюся под санкциями венесуэльскую нефть, которые прибегают к отключению транспондеров, входя или покидая венесуэльские воды, разгружаются ночью и часто меняют флаги своих судов, чтобы избежать обнаружения. Речь идет о преследовании, в том числе, нескольких судов, в настоящее время находящихся у побережья Венесуэлы, которые служат плавучими хранилищами сырой нефти, в то время как Мадуро отчаянно ищет новых покупателей. “(…) Преследование компаний по страхованию грузов может стать еще одним полезным инструментом в борьбе за смещение Мадуро. Наконец, Соединенным Штатам следует попытаться заставить заплатить такие страны, как Фиджи, Либерия и Танзания (…)за то, что они позволили подозреваемым судам плавать под флагами своих стран”, – отмечается в публикации.

“(…) Как показали последние несколько лет, режим Мадуро быстро адаптировался к санкциям США, потому что его преступная деятельность охватывает весь земной шар и включает более широкую сеть субъектов в России, Гонконге, Панаме, Румынии, Швейцарии, Майами, Никарагуа и Сальвадоре – вот лишь некоторые места. Вот почему Соединенные Штаты должны рассматривать режим Мадуро скорее как сеть сродни криминальной сети, а не как отдельную политическую структуру, и действовать против этой сети соответственно.

Несмотря на то, что отраслевые санкции США смогли повысить операционные издержки для Мадуро и его приспешников, им не удалось заморозить деятельность режима и не удалось удержать внешние силы, такие как Россия, от помощи правительству Мадуро. Более того, стратегия США была в лучшем случае противоречивой (…). На фоне того, как Мадуро собирает сотни тысяч военнослужащих на границе с Колумбией, и тысячи венесуэльцев ежедневно бегут из страны, приведение политики санкций США в порядок будет иметь решающее значение для того, чтобы привести к повиновению режим Мадуро и внешние силы, поддерживающие его”, – уверен Берг.

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