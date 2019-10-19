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В Самаре предприниматель изготовил из 5 тонн сливочного масла 30 тонн сливочного масла

19 октября 2019 | 15:03

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Об этом сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора.


«В ходе проведения контроля за оформлением ИП Смолич электронных ветеринарно-сопроводительных документов в ФГИС „Меркурий“ инспекторами Россельхознадзора было установлено, что в период с 18.07 по 09.10. 2019 года индивидуальный предприниматель оформил 40 сертификатов на 30 471 кг готовой продукции — сливочного масла, — сказано в релизе. — При этом, согласно журналу входящей продукции на предприятие, он получил в качестве исходного сырья за тот же период времени всего 4 920 кг сливочного масла, расфасованного в ящики в монолитах по 20 кг».

Сейчас продукцию ИП Смолич проверяют в специализированной лаборатории на качество и безопасность.

Специалистам предстоит выяснить, каким образом и за счет чего производителю сливочного масла удалось шестикратно увеличить первоначальный объем продукции.



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