В КОНГРЕССЕ США ПОТРЕБОВАЛИ ВНЕСТИ "АЗОВ" В СПИСОК ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Примечательно, что все подписанты хоть и представляют разные американские штаты, однако являются демократами.

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность исламскому государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с "Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрелка в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", - убеждены конгрессмены.

Отметим, в перечень Госдепа включают иностранные организации, которые вовлечены или имеют намерения присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США или национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

"Деловая столица"