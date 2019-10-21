ТЕМА

В КОНГРЕССЕ США ПОТРЕБОВАЛИ ВНЕСТИ "АЗОВ" В СПИСОК ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

21 октября 2019 | 11:04

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Палате представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.


Письмо конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, подписали 40 конгрессменов, передает "Голос Америки".

Примечательно, что все подписанты хоть и представляют разные американские штаты, однако являются демократами. 

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность исламскому государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с "Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрелка в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", - убеждены конгрессмены.

Отметим, в перечень Госдепа включают иностранные организации, которые вовлечены или имеют намерения присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США или национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

"Деловая столица"



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Народний депутат від партії Наша Україна Ксенія Ляпіна виступає на етно-художньому фестивалі Печенізьке поле в смт Печеніги (Харківська обл.) у суботу, 21 липня 2007 р. Фото Олександра Косарєва
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100