|
Чили: грядет "Бесконечное насилие"?
22 октября 2019 | 16:17
распечатать комментарии [0] добавить в
Массовые беспорядки в Чили: число погибших возросло до 13 человек.
Как отметили в правоохранительных органах, ущерб, нанесенный станциям и поездам метрополитена Сантьяго в ходе протестов, оценивается в 300 млн долларов. “Из-за действий вандалов придется восстанавливать около 40% всех станций метро”, — заявил глава столичной подземки Рубен Альварадо.
Из-за беспорядков власти Сантьяго отменила во вторник занятия в школах.
Протестующие громят метрополитен, поджигают автобусы и здания. Власти уже отменила повышение цен, но беспорядки не прекращаются.
Об изменении тарифов на проезд в метро Сантьяго объявили 1 октября. Изменения были не очень значительными — тарифы на поездки в часы пик подняли с 800 до 830 песо (27,8 и 29,17 гривен соответственно). В предыдущий раз тарифы увеличивали совсем недавно — 1 января; власти объяснили новое повышение подорожанием топлива и снижением курса песо, что сказалось на себестоимости перевозок.
В пятницу, 18 октября, вандализму подверглось подавляющее большинство из 164 станций метрополитена, из-за чего было принято решение о его полном закрытии — в конце рабочего дня это привело к транспортному коллапсу. Противостояние, тем временем, вышло за пределы метрополитена и превратилось в полноценную уличную войну: протестующие стали возводить баррикады и поджигать автобусы и целые здания — супермаркеты, офисы корпораций и государственных структур. На улицах появились группы мародеров. Выступления начались и в других крупных городах страны.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении чрезвычайного положения сроком на 15 дней в пяти регионах. Для подавления беспорядков в Сантьяго на помощь полиции — впервые со времени правления Пиночета — были отправлены войска. Эти действия еще больше радикализовали протестующих — особенно на фоне того, что за несколько часов до издания декрета о введении ЧП, когда на улицах Сантьяго уже шли столкновения, президент отдыхал в элитном ресторане в богатом районе города, отмечая день рождения своего внука.
В субботу, 19 октября, Пиньера объявил, что власти отменят повышение тарифов на проезд в метро — уже на следующий день это решение было утверждено парламентом 103 голосами против одного. Само метро все два дня оставалось полностью закрытым. Также в субботу было объявлено о введении в Сантьяго комендантского часа — это несколько помешало мародерам, но в следующие две ночи в городе все равно происходили десятки поджогов. 20 октября тысячи человек вышли на новые акции протеста, уже с политическими требованиями.
По состоянию на утро 21 октября по всей стране за участие в погромах и нарушение комендантского часа арестованы свыше полутора тысяч человек.
Судя по последним заявлениям властей, они решили избрать максимально жесткий вариант подавления беспорядков. Президент Пиньера вечером 20 октября заявил, что страна находится в состоянии войны и намекнул на некие силы, стоящие за происходящим. “У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять безграничное насилие”, — заявил он в телеобращении.
также читайте
[07.10.2019]
[10.09.2019]
[09.09.2019]
|
по теме
Виступ Хору Верьовки в 95 кварталі: Зеновій Корінець хори поплутав?
21. 10. 2019 | 09:54 , Олег Ельцов
За моїм припущенням, на останньому шоу «95 кварталу» сталась прикра помилка: перед невибагливими поціновувачами балаганного гумору мав виступати хор працівників Верховної Ради.
В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии
16. 10. 2019 | 14:01 , Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»
На Арслана Гусейнова, расстрелянного 13 октября на улице Дегтяревской в Киеве, как оказалось, покушаются уже не впервые. Предыдущее нападение, в котором он получил несколько пуль из автомата Калашникова, произошло два года назад примерно в том же месте.
Отняли трон, отнимут общак. За сменой политической власти пришла смена власти воровской
16. 10. 2019 | 12:54 , Александр Сибирцев
За что в Киеве избили и раскороновали "вора в законе" Неделю.
«Формула Штайнмайера»: Путину нужно спешить
10. 10. 2019 | 09:22
Почему произошел такой накал после начала движения украинских властей в сторону исполнения «формулы Штайнмайера» и чего именно боятся многочисленные украинские активисты, «Спектру» рассказал исследователь, участник многих миротворческих миссий на постсоветском пространстве Игорь Семиволос.
Курс гривни, фактор Коломойского и мифы о рецессии — интервью с главой Citibank в Украине
09. 10. 2019 | 08:14
Citibank в Украине является крупнейшим представителем зарубежных инвесторов. Практически весь многомиллиардный объем иностранных инвестиций в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) заходит через Citibank. В этом году благодаря притоку денег нерезидентов в ОВГЗ украинская гривна вошла в число самых укрепляемых нацвалют по отношению к доллару США. Председатель правления Citibank в Украине Александр МакУортер в интервью НВ Бизнес рассказал о том, близок ли новый мировой кризис, каковы ожидания иностранных инвесторов от новой власти, что дал приход Clearstream в страну, какой объем инвестиций банк завел в Украину и о реакции на ситуацию с ПриватБанком и экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.
23 октября 2019
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»