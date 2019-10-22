Чили: грядет "Бесконечное насилие"?

Как отметили в правоохранительных органах, ущерб, нанесенный станциям и поездам метрополитена Сантьяго в ходе протестов, оценивается в 300 млн долларов. “Из-за действий вандалов придется восстанавливать около 40% всех станций метро”, — заявил глава столичной подземки Рубен Альварадо.

Из-за беспорядков власти Сантьяго отменила во вторник занятия в школах.

Протестующие громят метрополитен, поджигают автобусы и здания. Власти уже отменила повышение цен, но беспорядки не прекращаются.

Об изменении тарифов на проезд в метро Сантьяго объявили 1 октября. Изменения были не очень значительными — тарифы на поездки в часы пик подняли с 800 до 830 песо (27,8 и 29,17 гривен соответственно). В предыдущий раз тарифы увеличивали совсем недавно — 1 января; власти объяснили новое повышение подорожанием топлива и снижением курса песо, что сказалось на себестоимости перевозок.

В пятницу, 18 октября, вандализму подверглось подавляющее большинство из 164 станций метрополитена, из-за чего было принято решение о его полном закрытии — в конце рабочего дня это привело к транспортному коллапсу. Противостояние, тем временем, вышло за пределы метрополитена и превратилось в полноценную уличную войну: протестующие стали возводить баррикады и поджигать автобусы и целые здания — супермаркеты, офисы корпораций и государственных структур. На улицах появились группы мародеров. Выступления начались и в других крупных городах страны.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении чрезвычайного положения сроком на 15 дней в пяти регионах. Для подавления беспорядков в Сантьяго на помощь полиции — впервые со времени правления Пиночета — были отправлены войска. Эти действия еще больше радикализовали протестующих — особенно на фоне того, что за несколько часов до издания декрета о введении ЧП, когда на улицах Сантьяго уже шли столкновения, президент отдыхал в элитном ресторане в богатом районе города, отмечая день рождения своего внука.

В субботу, 19 октября, Пиньера объявил, что власти отменят повышение тарифов на проезд в метро — уже на следующий день это решение было утверждено парламентом 103 голосами против одного. Само метро все два дня оставалось полностью закрытым. Также в субботу было объявлено о введении в Сантьяго комендантского часа — это несколько помешало мародерам, но в следующие две ночи в городе все равно происходили десятки поджогов. 20 октября тысячи человек вышли на новые акции протеста, уже с политическими требованиями.

По состоянию на утро 21 октября по всей стране за участие в погромах и нарушение комендантского часа арестованы свыше полутора тысяч человек.

Судя по последним заявлениям властей, они решили избрать максимально жесткий вариант подавления беспорядков. Президент Пиньера вечером 20 октября заявил, что страна находится в состоянии войны и намекнул на некие силы, стоящие за происходящим. “У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять безграничное насилие”, — заявил он в телеобращении.