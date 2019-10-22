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Электронный билет в Киеве заработает на год позже. Может быть...

22 октября 2019 | 16:38

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Запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланировал на 1 ноября, переносится. Об этом сайту "Сегодня" заявил Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.


Напомним, 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.
 
"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", – сообщил нам Юрий Назаров.
 
По его словам, систему е-билета нужно усовершенствовать. Напомним, что не все автоматы по их продаже подключены. Кроме того, система уже давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро. Последний такой сбой произошел в прошлую пятницу. Киевляне негодовали и не могли воспользоваться синими карточками для оплаты проезда в метро.
 
Ранее о том, что запуск полноценной работы единого электронного билета в Киеве, который был запланирован на 31 октября 2019 года, отложили, заявил депутат Киеврады Александр Пабат. По его мнению, оптимальный запуск промышленной эксплуатации е-билета – 1 октября 2020 года.
 
Напомним, в конце августа на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. При этом во избежание очередей в кассах была возобновлена продажа и пополнение зеленой карты метро, а также жетона для разовой поездки.



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