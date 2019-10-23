Америка погружается во мрачное средневековье

Так и мы смотрим на наше утерянное прошлое... Трудно поверить, что в современной Америке можно построить трансконтинентальную ж/дорогу всего за ШЕСТЬ ЛЕТ. В Калифорнии пытались построить скоростной монорельс. После 10 лет государственного бардака, судебных тяжб, перерасходов и бюрократических войн, штат сдался. Все что мы имеем это недостроенный виадук над Фресно - и ни метра рельсов.

Где гиганты 60-х, выстроившие нашу автодорожную систему? Дороги Калиф не изменились со дня их сдачи в эксплуатацию, в то время как население штата утроилось. Почти ничего не добавлено, или потому что мы разучились строить, или потому что мы предпочитаем тратить деньги на проекты по их перераспределению.

Когда Калиф пыталась заменить четверть моста через залив С-Франциско, поврежденного в землетрясении, это была очередная катастрофа: 11 лет межведомственной борьбы и перерасходы бюджета. 82 года назад наши предки построили мост в 4 раза длиннее меньше чем за 4 года.

Если перевести доллары с учетом инфляции, мы истратили в 6 раз больше на одну секцию моста, причем потребовалось 13 агентств, чтобы получить одобрение. В 1936 - всего одно.

За последние 40 лет Калиф-я не построила ни одной большой плотины. Вместо этого идут войны из=за воды, которая собрана нашими предками, которые построили California State Water Project and Central Valley Project. Без них у современных жителей Калиф почти не было бы ни пищи, ни воды.

С "примитивными" компютерами и "отсталой" техникой амер-цы ухитрились попасть на Луну 50 лет назад. Думаете, сегодня это возможно? Последний амер был на Луне 47 лет назад, и скорее всего не будет еще 50.

Когда-то Голливуд выдавал гигантские эпические полотна, блестящие вестерны, острые film noirs и классические комедии. Теперь все что мы видим - это супергерои комиксов и ремейки классиков.

Мы уже 18 лет сидим в Афганистане. Наши предки победили во Второй мировой за 4 года.

Образование: как вы думаете, кто более информирован, выпускник вуза в 2020 или в 1950?

В 40-е молодые люди читали Фолкнера, Фицджеральда, Стейнбека. Что сегодня? ни один школяр даже не сможет закончить "Гроздья гнева".

Наши предки - строители и пионеры [в амер смысле, т.е. прокладыватели путей], которые не знали страха. Мы - регуляторы, аудиторы, бюрократы, adjudicators, цензоры, критики, возбуждающие иски, ответчики по искам, легкоранимые social media junkies, которые только и способны что на срачи. Предки созидали; мы создаем задержки, сидим на жопе, и жалуемся.

[ну как же это не созидаем? тысячи людей вкалывают, мегабаксы вкладываются - все чтобы вы могли глянуть на экран и решить, где заказать пиццу]

Мы идем по тротуарам наших городов, захламленных мусором, фекалиями, и использованными иголками; мы сидим в нескончаемых пробках на наших древних фривеях; даем волю своим чувствам на Твиттере и прячемся в safe places на наших Плющевых кампусах, мы задаем себе вопрос: "Кто были эти люди, которые создали эти странные памятники, которыми мы пользуемся, но не можем ни воспроизвести ни понять?"

По сравнению с нами они кажутся богами.