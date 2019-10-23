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Америка погружается во мрачное средневековье
23 октября 2019 | 11:47
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То что мы знаем как "Мифы Древней Греции" зародилось во "мрачное средневековье" после падения микенской цивилизации. Греки этого периода пытались понять, что это за разрушенные дворцы их окружали, и что это за знаки на глиняных плитках. Грамотность была утеряна.
Так и мы смотрим на наше утерянное прошлое... Трудно поверить, что в современной Америке можно построить трансконтинентальную ж/дорогу всего за ШЕСТЬ ЛЕТ. В Калифорнии пытались построить скоростной монорельс. После 10 лет государственного бардака, судебных тяжб, перерасходов и бюрократических войн, штат сдался. Все что мы имеем это недостроенный виадук над Фресно - и ни метра рельсов.
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