ТЕМА

КМ надеется, что гривна станет дороже, и жизнь лучше

28 октября 2019 | 10:21

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Укрепление обменного курса позволит ускорить рост экономики/


Кабинет министров Украины сообщил, что в 2020 году ожидаются более высокий социальный стандарты в долларовом эквиваленте за счет более крепкого обменного курса гривны, который планируют заложить в Госбюджет на следующий год. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

По его словам, это позволит увеличить прирост экономики Украины.

"На следующий год закладываем более крепкий обменный курс гривны, поэтому социальные стандарты в долларовом эквиваленте будут выше, нежели ожидалось в мае. Это и является отображением того, что экономика растет быстрее", - сообщил Николайчук.

Также Николайчук отметил, что в 2020 году ожидается повышение минимальной зарплаты до 4723 гривен.



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