От Sukhoi Superjet отказалась Замбия

29 октября 2019 | 08:49

Это был единственный лайнер, который планировал продать в этом году российский производитель.

Контракт на поставку одного самолета SSJ 100 в Замбию заморожен, сообщил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках форума Россия - Африка. Сделка, которая была согласована в сентябре прошлого года и предполагала поставку лайна в в версии VIP с возможной продажей еще пяти самолетов, подвисла в воздухе из-за отказа замбийских покупателей платить.



По словам Мантурова, Замбия перечислила аванс. Но кроме аванса, не нашлось средств на финансирование этого самолета, поэтому контракт находится в замороженном состоянии. По его словам, Россия продолжит искать потенциальных заказчиков в Африке, но выгодными такие поставки станут только если будут массовыми, а не штучными.



Нужен пул из как минимум 20 самолетов, «чтобы мы могли уже жестко подписывать контракты, иметь обязательства, иметь возможность качественно их обслуживать», сказал Мантуров. «Если мы наберем этот пул, тогда это будет выгодная история, по крайней мере, с точки зрения того, что SSJ 100 будет эксплуатироваться и обслуживаться своевременно», - добавил он.