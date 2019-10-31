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Коломойский в Украине как у бога за пазухой
31 октября 2019 | 08:30
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Украина не будет выдавать бизнесмена Игоря Коломойского в случае получения соответствующих международных поручений об экстрадиции.
Рябошапка отметил, что исключает возможность экстрадиции гражданина Украины, так он ответил на вопрос, выдаст ли страна бизнесмена Коломойского, если получит соответствующие международные поручения.
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[22.10.2019]
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