Коломойский в Украине как у бога за пазухой

31 октября 2019 | 08:30

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Украина не будет выдавать бизнесмена Игоря Коломойского в случае получения соответствующих международных поручений об экстрадиции.

Рябошапка отметил, что исключает возможность экстрадиции гражданина Украины, так он ответил на вопрос, выдаст ли страна бизнесмена Коломойского, если получит соответствующие международные поручения.



"Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит - это Коломойский или любой другой человек", - подчеркнул генпрокурор.