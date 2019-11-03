В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Ранее сообщалось, что около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавших в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.