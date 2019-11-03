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В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

03 ноября 2019 | 09:08

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Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.


«На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавших в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.



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