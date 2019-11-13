ЗАМНАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОЗРЕВАЮТ В СОЗДАНИИ ОПГ

В ОПГ "оборотней в погонах" кроме Бреславской входили инспектор организации деятельности групп реагирования областного главка Михайленко, главный специалист отдела администрирования информационных систем, методического и информационно-технического обеспечения полиции Киевской области Балаева, сотрудники сектора превенции Вышгородского отдела полиции Глушенко и Бенедищук, патрульный Вышгородского отдела полиции Бобко, патрульный Богуставского отделения полиции Доник, патрульный Броваского отделения полиции Шпоть, начальник областного отдела анализа и планирования управления превентивной деятельности Мосейчук и инспектор отдела организации деятельности групп реагирования УПД полиции Киевской области Остренко.



Как отметил блогер, за деньги правоохранители предлагали водителям откупиться от ответственности, после чего нарушители из полицейской базы исчезали. "Сегодня в кабинете Начальника УПД ГУ НП в Киевской области Бреславской проводился обыск в рамках досудебного расследования, которое проводит ГБР. Ее одозревают в "продаже" дел по ст.130 КУпАП", - написал Ларченко 11 ноября.



В свою очередь пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщила, что в Киевской области разоблачена группа полицейских, которая способствовала избежанию ответственности водителей-нарушителей. "Руководство Департамента патрульной полиции НПУ инициировало служебную проверку по фактам злоупотребления властью отдельными сотрудниками, которые за денежное вознаграждение помогали водителям-правонарушителям. Работая над информацией, оперативники внутренней безопасности НПУ совместно со следователями ГБР, по процессуального руководства столичной прокуратуры, раскрыли схему, отлаженную полицейскими Киевской области", - говорится в сообщении.



Задокументировано 97 фактов внесения участниками группы недостоверных сведений в Информационный портал НПУ по закрытию административных производств, начатых по ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП и 38 фактов получения ими неправомерной выгоды за "оказанные услуги".



В настоящее время следователями ГБР уже объявлено подозрение по ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом , которое имеет право доступа к ней) УК Украины, одному из активных участников разоблаченной группы, готовится вручения подозрений еще четырем работникам полиции. Продолжаются следственные действия с целью привлечения заговорщиков к уголовной ответственности.

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