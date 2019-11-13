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Суд задовольнив позов родини із Широкине про відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 млн грн через смерть члена сім'ї під час боїв за село

13 ноября 2019 | 20:19

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Жовтневий районний суд м. Маріуполя 15 жовтня 2019 року задовольнив позов двох колишніх мешканців Широкине до держави Україна про відшкодування моральної шкоди через смерть члена сім’ї в ході воєнних дій в селі, і ухвалив стягнути на їхню користь з державного бюджету загальну суму в розмірі 1 млн грн. Рішення у справі виніс суддя Вадим Ковтуненко.


«Відшкодувати […]* за рахунок коштів Державного бюджету України моральну шкоду, внаслідок загибелі чоловіка – […] в розмірі 500 000 гривень шляхом стягнення з Державної казначейської служби України. Відшкодувати […]  за рахунок коштів Державного бюджету України моральну шкоду, внаслідок загибелі батька – […], в розмірі 500 000 гривень шляхом стягнення з Державної казначейської служби України», - йдеться в рішенні суду.

Чоловік загинув 15 лютого 2015 року в Широкине внаслідок кульового поранення. В цей час в селі велися активні бойові дії. Тіло чоловіка знайшли в подвір’ї його дому.

Широкинцям допомагає відстоювати позиції в суді Східноукраїнський центр громадських ініціатив.

*Потерпілі поки не бажають, щоб їхні прізвища оприлюднювались.

Звідси



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