Суд задовольнив позов родини із Широкине про відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 млн грн через смерть члена сім'ї під час боїв за село

« Відшкодувати […]* за рахунок коштів Державного бюджету України моральну шкоду, внаслідок загибелі чоловіка – […] в розмірі 500 000 гривень шляхом стягнення з Державної казначейської служби України. Відшкодувати […] за рахунок коштів Державного бюджету України моральну шкоду, внаслідок загибелі батька – […], в розмірі 500 000 гривень шляхом стягнення з Державної казначейської служби України », - йдеться в рішенні суду.

Чоловік загинув 15 лютого 2015 року в Широкине внаслідок кульового поранення. В цей час в селі велися активні бойові дії. Тіло чоловіка знайшли в подвір’ї його дому.

Широкинцям допомагає відстоювати позиції в суді Східноукраїнський центр громадських ініціатив.

*Потерпілі поки не бажають, щоб їхні прізвища оприлюднювались.

Звідси