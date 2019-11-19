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КОНЕЦ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ПОЧЕМУ НАШИ ДЕТИ БУДУТ ЖИТЬ ХУЖЕ НАС

19 ноября 2019 | 09:10 , Денис ЛАВНИКЕВИЧ

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Прогресс – не технический, а человеческий, – останавливается. Нынешняя молодежь – поколения Y и Z – будут жить беднее, хуже и меньше, чем их родители.


Экономисты указывают, что поколение миллениалов (поколение Y) будет первым, которое зарабатывает в среднем меньше, чем представители предыдущих поколений, и имеет худшие перспективы карьерного роста. Более того, эксперты считают, что нынешние подростки из поколения Z (зумеры) будут жить в среднем еще хуже миллениалов и вряд ли смогут обеспечить себе достойный уровень жизни. Но дело вовсе не в лени молодежи и не в пресловутом разрыве поколений.

Экономический обозреватель британской The Guardian, профессор университета Квинсленда Джон Квиггин считает, что сегодня правильнее говорить не о поколенческом разрыве, а скорее о классовых и имущественных противоречиях, накладывающихся на различия между возрастными группами внутри общества. По мнению Квиггина, собранные им данные показывают неожиданный тренд: теория поколенческой сделки, успешно подтверждавшаяся все десятилетия с начала ХХ в. (постулировала, что каждое следующее поколение будет успешнее и богаче предыдущего), больше не работает.

Более того, Квиггин видит возвращение ситуации, характерной для раннего Средневековья - по крайней мере, ее экономической составляющей, когда обладание богатством, особенно наследственным, является единственной гарантией успеха в жизни.

Для поколений алфавит заканчивается

Миллениалы, родившиеся между 1981 и 1996 гг., встретившие новое тысячелетие в юном возрасте, характеризуются прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. Ну а зумеры не помнят времен без смартфонов, никогда не жевали Turbo и не затирали до дыр "Терминатора" на VHS-кассетах. Поколение Z - это те, кто родились после 1997-го и познают мир через Google. Плохая новость: они тоже будут жить бедно. Возможно, еще беднее, чем поколение Y.

Здесь нужно упомянуть психологические особенности Y: его представители склонны оттягивать переход во взрослую жизнь на более долгий срок, чем их сверстники в предыдущих поколениях, дольше оставаться в родительском доме. Среди причин этой тенденции - мировой финансовый кризис, рост стоимости жилья, безработица.

Однако экономика - не единственное объяснение данного явления. Среди социологов еще не решен вопрос, что считать взрослостью. Исследования показывают, что поколение Y не торопится принимать на себя обязательства взрослой жизни из-за негативного примера предыдущего поколения. Они знают, что их родители обзаводились семьями, начинали карьеру - и делали это рано. И молодые люди видят: при таком подходе к жизни их родители развелись и имеют нелюбимую работу. Большинство "игреков" хотят семью, но они также хотят сделать правильный выбор с первого раза, то же самое и с работой.

На постсоветском пространстве "иксам" пришлось пройти через распад империи и хаос 1990-х. Они знают, что такое лишения, с детства учились бороться и преодолевать трудности, ценить дружбу и семью. Но они не хотели того же своим детям - и появились всячески опекаемые "игреки", не знакомые с по-настоящему серьезными проблемами - и потому не готовые "идти по головам" для достижения своих целей.

Западные экономисты указывают, что жизненные перспективы миллениалов заметно ухудшились в 2008-2009 гг. Многим странам пришлось принимать особые меры по трудоустройству молодежи из-за социальной напряженности (вспомним волнения в Греции в 2008-м). Безработица среди молодежи в Европе остается на высоком уровне (40% в Испании, 35% в странах Балтии, 19,1% в Великобритании и более 20% во многих других странах). В других регионах планеты безработица также высока, в частности, в США составляет 18,5%.

Другие эксперты говорят о том, что поколение Y слабо проявляет себя в корпоративной культуре. Нанимателей беспокоит, что у молодежи завышенные ожидания от своего трудоустройства, они предпочитают подстраивать условия работы под свою жизнь, а не наоборот. При этом миллениалы с трудом адаптируются к иерархическим структурам и бюрократическим способам принятия решений. Они ждут профессионального развития и не хотят долго оставаться на одной должности. Отсюда - частая смена мест работы, низкая лояльность к работодателю. И, соответственно, низкий уровень предлагаемых зарплат.

Не хотят ни любить, ни работать

Специалисты из Федерации независимых американских страховщиков пришли к выводу, что здоровье поколения миллениалов хуже, чем здоровье "иксов". Такое ухудшение зафиксировано впервые за последние 100 лет.

Все больше миллениалов страдают от тяжелой депрессии и постоянного стресса, следствие этого - гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара в крови. По сравнению с прошлым поколением значительно выросла смертность от самоубийств и передозировок наркотиками. Эксперты опасаются, что многим молодым американцам и европейцам в ближайшем будущем грозит безработица по состоянию здоровья.

"В результате здоровье интересует миллениалов гораздо больше, чем секс - они не видят смысла в близких отношениях и тем более в браке", - пишет в своем исследовании президент фирмы по демографическому прогнозированию Demographic Intelligence Сэмюэль Стерджон.

Все это в скором времени должно привести к увеличению затрат на здравоохранение и может негативно сказаться на мировой экономике. Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждают, что первые рять лет после кризиса 2008 г. ежегодный рост расходов на здравоохранение не превышал 1% ВВП, но с 2013-го эта цифра выросла до 2,4%.

Сейчас уровень государственных и частных расходов на лечение граждан в странах ОЭСР в среднем не превышает 8,8% ВВП. Но ситуация меняется. "До 2030 года в странах ОЭСР темпы роста расходов на здравоохранение превысят темпы роста экономики. Через 11 лет страны региона будут тратить на медицину до 10,2% совокупного ВВП", - говорится в докладе ОЭСР "Панорама здоровья 2019".

То есть планка пенсионного возраста в развитых странах скоро может вновь оказаться под давлением. В Европе уже идет дискуссия о повышении пенсионного возраста для зумеров. Экономисты ОЭСР рекомендуют поднять пенсионный возраст в Европе до 67 лет (уравняв женщин и мужчин), а в Германии Бундесбанк предложил поднять пенсионный возраст до 69,3.

В любом случае плохое здоровье и нежелание добиваться жизненного успеха, завоевывать противоположный пол и строить семью - все это предвестники экономического спада. Пусть не кризиса, но затяжной рецессии.

Всплеск хендмейда среди миллениалов

 

Интересный момент: горожане-миллениалы в странах первого мира (да и не только там) демонстрируют впечатляющий всплеск интереса к ремесленничеству. Это видно даже по Киеву - прежде далекие от какого-либо физического труда молодые люди заводят сыродельни, пекарни, варят крафтовое пиво, делают мебель своими руками, записываются на курсы гончарного дела. При этом стремятся сделать одно или даже несколько направлений ремесленничества своим основным источником дохода.

Американский экономист Нассим Талеб ищет объяснение этому тренду на стыке экономики и психологии. По его мнению, такой всплеск хендмейда происходит не столько по экономическим причинам (хотя и это тоже), сколько по этическим. "Ремесленники ставят на кон душу. Во-первых, ремесленники трудятся в первую очередь по экзистенциальным причинам и только потом - по финансовым и коммерческим. Их выбор не сводится к финансовому, но остается таковым, - говорит Талеб. - Во-вторых, ремесленники так или иначе практикуют "искусство", они не принимают большей части аспектов индустриализации, они сочетают искусство и бизнес. В-третьих, они вкладывают в работу душу: ремесленник не продаст ущербный товар и даже товар не лучшего качества, иначе будет задета его гордость. Наконец, у ремесленников есть священные табу, то, чего не они сделают, даже если от этого резко повысится прибыль".

Деловая столица



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