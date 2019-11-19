Экономисты указывают, что поколение миллениалов (поколение Y) будет первым, которое зарабатывает в среднем меньше, чем представители предыдущих поколений, и имеет худшие перспективы карьерного роста. Более того, эксперты считают, что нынешние подростки из поколения Z (зумеры) будут жить в среднем еще хуже миллениалов и вряд ли смогут обеспечить себе достойный уровень жизни. Но дело вовсе не в лени молодежи и не в пресловутом разрыве поколений.

Экономический обозреватель британской The Guardian, профессор университета Квинсленда Джон Квиггин считает, что сегодня правильнее говорить не о поколенческом разрыве, а скорее о классовых и имущественных противоречиях, накладывающихся на различия между возрастными группами внутри общества. По мнению Квиггина, собранные им данные показывают неожиданный тренд: теория поколенческой сделки, успешно подтверждавшаяся все десятилетия с начала ХХ в. (постулировала, что каждое следующее поколение будет успешнее и богаче предыдущего), больше не работает.

Более того, Квиггин видит возвращение ситуации, характерной для раннего Средневековья - по крайней мере, ее экономической составляющей, когда обладание богатством, особенно наследственным, является единственной гарантией успеха в жизни.

Для поколений алфавит заканчивается

Миллениалы, родившиеся между 1981 и 1996 гг., встретившие новое тысячелетие в юном возрасте, характеризуются прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. Ну а зумеры не помнят времен без смартфонов, никогда не жевали Turbo и не затирали до дыр "Терминатора" на VHS-кассетах. Поколение Z - это те, кто родились после 1997-го и познают мир через Google. Плохая новость: они тоже будут жить бедно. Возможно, еще беднее, чем поколение Y.

Здесь нужно упомянуть психологические особенности Y: его представители склонны оттягивать переход во взрослую жизнь на более долгий срок, чем их сверстники в предыдущих поколениях, дольше оставаться в родительском доме. Среди причин этой тенденции - мировой финансовый кризис, рост стоимости жилья, безработица.

Однако экономика - не единственное объяснение данного явления. Среди социологов еще не решен вопрос, что считать взрослостью. Исследования показывают, что поколение Y не торопится принимать на себя обязательства взрослой жизни из-за негативного примера предыдущего поколения. Они знают, что их родители обзаводились семьями, начинали карьеру - и делали это рано. И молодые люди видят: при таком подходе к жизни их родители развелись и имеют нелюбимую работу. Большинство "игреков" хотят семью, но они также хотят сделать правильный выбор с первого раза, то же самое и с работой.

На постсоветском пространстве "иксам" пришлось пройти через распад империи и хаос 1990-х. Они знают, что такое лишения, с детства учились бороться и преодолевать трудности, ценить дружбу и семью. Но они не хотели того же своим детям - и появились всячески опекаемые "игреки", не знакомые с по-настоящему серьезными проблемами - и потому не готовые "идти по головам" для достижения своих целей.

Западные экономисты указывают, что жизненные перспективы миллениалов заметно ухудшились в 2008-2009 гг. Многим странам пришлось принимать особые меры по трудоустройству молодежи из-за социальной напряженности (вспомним волнения в Греции в 2008-м). Безработица среди молодежи в Европе остается на высоком уровне (40% в Испании, 35% в странах Балтии, 19,1% в Великобритании и более 20% во многих других странах). В других регионах планеты безработица также высока, в частности, в США составляет 18,5%.

Другие эксперты говорят о том, что поколение Y слабо проявляет себя в корпоративной культуре. Нанимателей беспокоит, что у молодежи завышенные ожидания от своего трудоустройства, они предпочитают подстраивать условия работы под свою жизнь, а не наоборот. При этом миллениалы с трудом адаптируются к иерархическим структурам и бюрократическим способам принятия решений. Они ждут профессионального развития и не хотят долго оставаться на одной должности. Отсюда - частая смена мест работы, низкая лояльность к работодателю. И, соответственно, низкий уровень предлагаемых зарплат.

Не хотят ни любить, ни работать

Специалисты из Федерации независимых американских страховщиков пришли к выводу, что здоровье поколения миллениалов хуже, чем здоровье "иксов". Такое ухудшение зафиксировано впервые за последние 100 лет.

Все больше миллениалов страдают от тяжелой депрессии и постоянного стресса, следствие этого - гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара в крови. По сравнению с прошлым поколением значительно выросла смертность от самоубийств и передозировок наркотиками. Эксперты опасаются, что многим молодым американцам и европейцам в ближайшем будущем грозит безработица по состоянию здоровья.

"В результате здоровье интересует миллениалов гораздо больше, чем секс - они не видят смысла в близких отношениях и тем более в браке", - пишет в своем исследовании президент фирмы по демографическому прогнозированию Demographic Intelligence Сэмюэль Стерджон.

Все это в скором времени должно привести к увеличению затрат на здравоохранение и может негативно сказаться на мировой экономике. Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждают, что первые рять лет после кризиса 2008 г. ежегодный рост расходов на здравоохранение не превышал 1% ВВП, но с 2013-го эта цифра выросла до 2,4%.

Сейчас уровень государственных и частных расходов на лечение граждан в странах ОЭСР в среднем не превышает 8,8% ВВП. Но ситуация меняется. "До 2030 года в странах ОЭСР темпы роста расходов на здравоохранение превысят темпы роста экономики. Через 11 лет страны региона будут тратить на медицину до 10,2% совокупного ВВП", - говорится в докладе ОЭСР "Панорама здоровья 2019".

То есть планка пенсионного возраста в развитых странах скоро может вновь оказаться под давлением. В Европе уже идет дискуссия о повышении пенсионного возраста для зумеров. Экономисты ОЭСР рекомендуют поднять пенсионный возраст в Европе до 67 лет (уравняв женщин и мужчин), а в Германии Бундесбанк предложил поднять пенсионный возраст до 69,3.

В любом случае плохое здоровье и нежелание добиваться жизненного успеха, завоевывать противоположный пол и строить семью - все это предвестники экономического спада. Пусть не кризиса, но затяжной рецессии.