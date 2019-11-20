Критический возраст. Куда и почему исчезают те, кому за 45

Почему она здесь? Воображение упорно рисует какие-то крайние финансовые трудности — неожиданное увольнение с прежней работы или развод с кормильцем, долгий и безуспешный поиск средств к существованию, в конце концов приведший её на место продавца-стажёра. Мысль о том, что активная и всё ещё молодая женщина просто решила сменить сферу деятельности, приходит последней. И вот ведь что забавно, месяц назад в нью-йоркском MAC тушь для ресниц мне тоже подбирала дама под 50, но там меня это совершенно не удивило. О том, что существуют пятидесятилетние стюардессы, я узнала, лишь перестав летать украинскими авиалиниями. А отправившись в Европу, впервые увидела 50- и 60-летних официантов, метрдотелей и с удивлением выяснила, что наличие сервисного персонала такого возраста — один из признаков высокого класса заведения.

Средний возраст населения Монако — 51 год, и, оказавшись на побережье Лигурийского моря, вы немедленно в этом убеждаетесь. Подданные княжеской короны, разменявшие шестой десяток, встречаются повсюду: на вечеринке, на пляже, в казино, в ресторанах и конторах. Средний возраст жителей Евросоюза — 42,2 года. И когда путешествуешь по Германии, Италии или Греции, это, в общем-то, тоже заметно. Европейцы за 40 заправляют ваш автомобиль, проверяют документы на паспортном контроле, принимают заказы в торговых фирмах. Переключая телевизионные каналы европейских стран, вы вряд ли увидите телеведущих моложе 45, здесь не принято доверять тем, у кого ещё мало и профессионального, и личного опыта.

"Они исчезли с экранов, они не ходят в кино, они не появляются в театрах. Они не ездят за границу. Они не плавают в море. Где они? Их держат в больницах, в продовольственных лавках и на базарах, и в квартирах. Они беззащитны. Они не выходят из дому. Они исчезли. Они не нужны. Как инвалиды. Целое поколение ушло из жизни, и никто не спрашивает, где оно".

Михаил Жванецкий "Потерянное поколение"

А вот в Украине в тех же ситуациях вы, вероятнее всего, будете иметь дело с молодёжью. Здесь тебя всюду встречают 25–30-летние клиент-менеджеры и директора департаментов, покупатели и продавцы, посетители ресторанов, телеведущие, актёры, эксперты в различных сферах. Конечно, вы увидите и тех, кто постарше, но они будут в меньшинстве. По данным ООН, средний возраст населения Украины — 40,4 года. Почему же на улицах так мало сорокалетних? А пятидесятилетние где? Где шестидесятилетние? Их-то и вовсе не видно.

Социологи и психологи называют это явление "эйджизмом" — дискриминацией по возрастному принципу. Термин появился в 1969 году с лёгкой руки первого директора Национального института старения США Роберта Батлера, которого называют "отцом современной геронтологии". Батлер умер от лейкемии на 84-м году жизни, успев основать несколько десятков общественных организаций, защищающих права мужчин и женщин "золотого возраста", и разработать генеральную концепцию борьбы с эйджизмом в США. К этой борьбе присоединились американские политики, владельцы телестудий и глянцевых журналов, кинорежиссёры и продюсеры.

Одним из самых преданных соратников Боба была режиссёр, сценарист и продюсер 60-летняя Нэнси Джейн Мейерс, создатель культовых комедий "Рядовой Бенджамен", "Отец невесты" и "Чего хотят женщины". Яркий пример антиэйджистских идей — фильм "Стажёр", который Мейерс выпустила осенью прошлого года. Лента с Робертом Де Ниро, Энн Хэтэуей и Рене Руссо рассказывает о 70-летнем пенсионере, стажирующемся в успешной фирме, торгующей одеждой через интернет. Создатели картины моделируют идеальную ситуацию: опыт и мудрость стариков дополняются энергией молодёжи, они даже не рассматривают проблему невостребованности тех, кому ещё рано на пенсию. Потому, вероятно, что в США такой проблемы давно уже нет.

Средняя продолжительность жизни в Украине чуть больше 70 лет, и наши пенсионеры не скоро ещё пойдут стажироваться в динамично развивающиеся стартапы. Здесь на повестке дня другой вопрос. Куда исчезают профессионалы после 50, вытесненные менее опытными, но более энергичными коллегами. Ещё работоспособные, но уже мало востребованные. Они накопили жизненный и профессиональный опыт и могли бы многому научить новое поколение, если бы "вышли из тени".

ФОКУС