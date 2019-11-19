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Предложенная Путиным “скидка” на российский газ окупится через 28 лет
19 ноября 2019 | 13:54
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Предложенный российским “Газпромом” вариант отказа НАК “Нафтогаз Украины” от уже выигранных $3 млрд в Стокгольмском арбитраже в обмен на “скидку” при покупке газа экономически нецелесообразен. Об этом исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявил в эфире телеканала ICTV, передает Интерфакс-Украина.
“Если посчитать, то эта “скидка” (в цене на газ), о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые “Газпром” нам уже должен. Не говоря уже про новые иски”, — сказал Витренко.
“То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году”, — добавил исполнительный директор НАК.
Как сообщалось, накануне “Газпром” направил в адрес “Нафтогаза Украины” официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
В предложении “Газпрома”, в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на “Газпром” штрафа за якобы “нарушение экономической конкуренции”; отзыв ходатайства “Нафтогаза Украины” об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского “Газпрома” $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд. При этом Путин упомянул о возможной “скидке” на газ в размере около 25% от цены, по которой Украине покупает топливо в Европе.
В свою очередь глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев отметил, что украинская компания ожидает встречных предложений от российской стороны после предложения “обнулить взаимные претензии”, включая обязательство “Газпрома” выплатить украинской компании $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.
В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего “пакетного решения” газовых вопросов в отношениях с Украиной.
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