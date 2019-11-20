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Китай снова обогнал США и Россию по количеству запусков ракет
20 ноября 2019 | 08:49
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Китай в 2019 году снова поставил рекорд, в течение года совершив 27 космических запусков и обогнав по этому показателю другие страны. При этом 2018 год был для китайской космической программы еще более успешным — страна совершила столько же запусков, сколько за все 90-е годы.
По статистике издания Bloomberg, Китай снова лидирует по количеству запусков ракет в 2019 году. Они уже совершили 27 запусков, из них 25 были успешными. Один неудачный пуск произошел в марте 2019 года, когда случилась потеря контроля вскоре после отстыковки первой ступени ракеты-носителя OS-M1. В мае спутник не вывели на орбиту из-за отказа третьей ступени ракеты-носителя Чанчжэн-4С.
В то же время, по статистике издания, Россия совершила 19, а США — 16 пусков, причем все они были успешными. Хотя до окончания года остается полтора месяца, США и Россия, скорее всего, запустят только по 6 ракет.В 2018 году Китай впервые обогнал США по числу запущенных ракет и вышел на первое место в мире по этому показателю. Издание подсчитало, что Китай провел 35 успешных пусков, а США — 30.
MIT Technology Review отмечает, что это, скорее всего, связано с разрешением частных инвестиций в космическую отрасль. После этого, к примеру, компания Landspace смогла в десятки раз расширить свой штат.
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