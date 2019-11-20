Ученые создали идеально скользкое покрытие для унитазов

Запасы пресной воды на Земле ограничены — по прогнозам ВОЗ, к 2025 году половина мирового населения будет проживать в районах, для которых станет характерен дефицит воды. В это же время при каждом смыве унитаз использует от 3 до 6 л воды, которая редко проходит процесс очищения и используется повторно.

Чтобы решить проблему с перерасходом пресной воды, а также защищать поверхность от скапливания потенциально опасных микроорганизмов, исследователи создали водоотталкивающий материал, который при этом делает поверхность унитаза почти идеально скользкой.

Материал, который наносится в виде спрея, состоит из полимерных нитей из соединений кремния и углеводородов, а также обычной силиконовой смазки. Сначала поверхность обрабатывается спиртом, затем на нее наносится кремниево-углеродистый состав — а после этого силиконовый слой.

Когда мы нанесли это покрытие на туалет в нашей лаборатории и сбросили на него синтетический аналог отходов человеческой жизнедеятельности, они полностью сползли по стенкам и упали в воду, не оставив никаких следов. Покрытие выдерживает 500 смываний и позволяет примерно в 10 раз снизить расход воды. Для него не нужны какие-либо специальные инструменты и реактивы для восстановления. Цзин Ван, ведущий автор исследования

Ранее инженеры из Университета имени Бригама Янга создали систему смыва воды в туалете самолета, которая работает на 50% тише существующей.