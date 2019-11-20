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Ученые создали идеально скользкое покрытие для унитазов
20 ноября 2019 | 09:52
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Исследователи из Пенсильванского университета создали два типа спреев, обработка которыми поверхности унитаза делает ее идеально скользкой — а отходы человеческой жизнедеятельности почти не оставляют на ней следов. По прогнозам ученых, разработка позволит снизить расход воды на пользование туалетом почти в десять раз. Статья опубликована в журнале Nature Sustainability.
Запасы пресной воды на Земле ограничены — по прогнозам ВОЗ, к 2025 году половина мирового населения будет проживать в районах, для которых станет характерен дефицит воды. В это же время при каждом смыве унитаз использует от 3 до 6 л воды, которая редко проходит процесс очищения и используется повторно.
Чтобы решить проблему с перерасходом пресной воды, а также защищать поверхность от скапливания потенциально опасных микроорганизмов, исследователи создали водоотталкивающий материал, который при этом делает поверхность унитаза почти идеально скользкой.
Материал, который наносится в виде спрея, состоит из полимерных нитей из соединений кремния и углеводородов, а также обычной силиконовой смазки. Сначала поверхность обрабатывается спиртом, затем на нее наносится кремниево-углеродистый состав — а после этого силиконовый слой.
Ранее инженеры из Университета имени Бригама Янга создали систему смыва воды в туалете самолета, которая работает на 50% тише существующей.
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