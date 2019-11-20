ТЕМА

«Эротическая» реклама Вильнюса стала лучшей в мире

20 ноября 2019 | 08:58

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Провокационная маркетинговая кампания про Вильнюс завоевала приз International Travel & Tourism Awards.


18.11.2019 NA

The International Travel & Tourism Awards – престижная награда в сфере путешествий. Она вручается в 15 номинациях.

Промо «Вильнюс – точка G Европы» удалось обойти креативные находки про Даллас, Лас-Вегас и Ливерпуль.

Реклама со слоганом «Никто не знает, где это, но стоит найти – и это восхитительно» появилась в 2018 году. Ее разместили на уличных щитах в Берлине и Лондоне, а также в социальных сетях. Сообщалось, что месседж подействовал: число запросов о Вильнюсе в Google увеличилось в несколько раз.

Разработали кампанию дизайнеры Юргис Раманаускас, Скайсте Кауринайте и Угниус Микште из рекламной школы Atomic Garden. Как пояснил Раманаускас, ключевая идея их визуала заключается в том, что большинство людей даже не представляют, где находится Вильнюс, но когда попадают в литовскую столицу, то впечатляются ею невероятно.



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