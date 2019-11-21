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SpaceX Starship Mk1 разорвало на испытаниях
21 ноября 2019 | 12:36
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20 ноября, на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса во время предварительных испытаний у корабля Starship Mk1 оторвало верхнюю часть.
Во время аварии аппарат проходил стандартный тест, чтобы проверить, может ли он выдержать экстремально холодные температуры, подобные тем, с которыми он столкнется при реальном использовании.
Именно поэтому SpaceX проводит такие ранние испытания в контролируемых, относительно безопасных условиях. Однако, это может сдвинуть оптимистичные сроки первого полета новинки.
Верхняя часть корабля отделилась и совершила неуправляемый полет, поднявшись на высоту около 150 метров. Пострадавших в результате аварии нет.
«Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным. Пострадавших не было, и это не был серьезный удар для нас», — заявили в SpaceX после испытаний.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск уже заявил о следующих шагах для тестирования Starship, отметив, что Mk1 был прежде всего «опытным образцом» и дизайн полетного аппарата будет иным. Уже было принято решение не летать на этом тестовом аппарате и команда сосредоточилась на сборке версии Mk3, которая предназначена для орбиты.
Флоридская команда Starship готовит второй прототип Starship (Mk2), который должен был совершить суборбитальный полет вслед за Mk1. В первой половине 2020 года следующий прототип Mk3 или Mk4 отправится в первый орбитальный полет.
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