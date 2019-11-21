Искусство жизни в постмодерне: лениться и не ныть

21 ноября 2019 | 13:27 , Олег Ельцов. ТЕМА

Кто-то называет это постмодерном, кто-то говорит о пост-постмодерне, кто-то кличет гипер-модерном. Я называю это просто: Эпоха нажравшихся от пуза. Все признаки и противоречия эпохи, в которой живем и откуда мечтаем поскорее выбраться, в одном: смыслы утеряны, старые правила не работают, новые не придуманы.

Кто бы что не говорил о духовном обнищании и кризисе современного общества, все как всегда исходит из экономики. Впервые за всю историю человечества страх голода и необходимость обеспечивать в поте лица самые важные, базовые потребности отступили и вряд ли уже вернутся. То, за что наши отцы и деды вынуждены были горбатиться по 8-10-14 часов в день, сегодня дается само собой, без усилий. Человечество слишком долго не воевало «по-крупному» и вряд ли Третья мировая случится. А если это и произойдет, нас это не должно волновать – вряд ли кто выживет. В остальном же – научно-техническая революция и цифровое настоящие многократно увеличили ресурсы, доступные каждому землянину. Сегодня среднестатистический гражданин живет богаче Людовика 14-го.

Поэтому шок от поведения поколения, едва пришедшего к власти во всем мире, это не свидетельство вечно конфликта отцов и детей, это новая реальность. Мир оказался в состоянии, в котором не бывал никогда, и мы не знаем как себя при этом вести. Потребность в трудовой деятельности если не вовсе пропала, то стала чем-то вроде факультатива. Хочешь кататься на новых авто, путешествовать по всему миру и покупать жилье в центре мегаполисов – всю жизнь учись и вкалывай. Не хочешь – туси, втычь в компьютер, сплетничай в соцсетях, ходи на митинги… Пожалуй, ни одна дама не откажется иметь сумочку за 1000 долларов прославленного брэнда. Но для этого нужно каждое утро вставать по расписанию, одеваться в соответствие с дресс-кодом, постоянно всем улыбаться и желать незнакомым людям «хорошего дня». А еще придется сначала долго и упорно учиться, а потом всю жизнь трудиться… И все – ради тысячедолларовой сумочки, рэйнджровера, квартиры в престижном районе… Но можно перебиваться случайными заработками и купить хорошую копию этой сумочки долларов за 10. Все большее число землян делает свой выбор наперекор инстинктам собирательства и вопреки усилиям капиталистической рекламы безудержного потребления.

Тут, правда, есть один побочный эффект от праздного времяпрепровождения: люди отучаются напрягаться, привыкают к развлечениям и бесполезному времяпрепровождению. Это называется «нахождение в дофаминовой петле». А это все, в полном соответствии с нашей физиологией и психологией, сказывается на умственных способностях и культурных запросах. Поэтому тотальное отупение неизбежно. Оно уже очевидно: достаточно сравнить уровень музыки, литературы, кино 20 лет назад и сегодня.

Безусловно, никто не отменил страсть к стяжательству, накоплению, зависть и желание сожрать больше, напялить бусы поярче, обзавестись персональной повозкой подороже. Но это все не имеет никакого отношения к удовлетворению базовых потребностей, которые из года в год растут и успешно удовлетворяются. Если откинуть прочь ностальгический плач про вкусное советское мороженое и колбасу по 2.20, то при трезвом размышлении несложно прийти к выводу: живем мы сегодня намного обеспеченнее, сытнее, качественнее, нежели в эпоху «развитого социализма». Как так? Ведь после развала Союза мы практически ничего не создали (бурное строительство Конча Заспы не в счет). Мы десятилетия проедали советские остатки, изнашивали основные фонды, убивали дороги и инфраструктуру городов. Откуда же взялось это повышение уровня жизни? Все это дал прогресс, движимый не нами.

Да, у нас есть еще недра, плодородные черноземы, толика залежей всяческих углей-минералов... Но недра эксплуатировались и при Совке, а сельское хозяйство, увы, далеко отстает по производительности от западных стран. Разгадка роста нашего потребления проста: почти все, что мы имеем, изобретено передовыми странами, а произведено в Азии под контролем тех самых передовиков капиталистического производства с Запада. Нам перепадают крохи с их стола, но и это – вынужденная подачка. Ведь не бросай нам «западные партнеры» эту кость, мы тут сильно озвереем и попрем в поисках пропитания на территорию тех стран, где умеют работать лучше. Не стоит комплексовать по этому поводу: все не могут быть первыми. Большая часть мира живет, пользуясь достижениями англосаксов. Потому все народы сломя голову рвутся в их кампанию, как от чумы спасаясь от «русского мира», который научился делать «Искандеры», но так и не смог обеспечить население бескрайних просторов ватерклозетами.

К чему я веду? Да просто надоело повсеместное нытье про зубожиння: как все плохо, какие мы бедные, как нас обирают олигархи… Кстати, об олигархах: основные статьи наполнения бюджета – это налоги с олигархических предприятий, некогда украденных олигархами у народа. Воровать безусловно, плохо. Но если бы все эти ГОКи и металлургические камбинаты оставались в госсобственности, они давно приносили бы только убытки и в массе своей развалились. Потому что мы не умеем управлять госсобственностью – опыта такого нет. Откуда ему взяться: государства у нас никогда не было. Учимся…

Мы много чего не умеем и не понимаем. Не понимаем, что наука – это не прихоть, а залог нашего общего успеха, что образование нельзя купить, заплатив за диплом вуза. И национальная культура – это тоже не баловство, без нее нельзя: Голливуд и российские сериалы ее не заменят. 95 квартал – это тоже не культура. Постепенно такое понимание приходит. Жаль, что учимся не на учебниках истории и не на чужом опыте. Социальные психологи утверждают, что народы мудреют только от личных ошибок, не от чужих.

И если мы хотим жить не хуже немцев и ездить на таких же машинах, то путь достижения цели всего один: нужно научиться работать как немцы, а лучше – как китайцы. Требование к правительству снизить таможенные сборы на ввозимые авто проблему не решит. Но работать как немцы мы не умеем, да и не хотим – будем честны перед собой…

И кто доказал, что вкалывать как молотилка всю жизнь – это единственно правильный путь? И все ради того, чтобы каждые два года менять автомобиль и кухонную технику?.. Может нам подойдут и поезженные «бляхи» и кухонная б\у техника из Европы, которую сегодня массово завозят в Украину? Просто нужно либо научиться работать до одури, либо научиться не завидовать западному соседу, который живет лучше и харчуется сытнее. Ну и обязательно при этом следует радоваться тому, что имеем. А этому мы тоже не научились. Хотя имеем все больше. А завтра будет еще больше, просто нужно потерпеть и сильно не напрягаться. 3% роста ВВП в год – это, кстати, не так уж плохо.

Ну и конечно, нужно как можно шире открывать двери для иностранного бизнеса. Ведь деловые люди со всего мира, если их заманить, придут и быстренько развернутся со своими технологиями и любовью к труду: повысят производительность и увеличат выплаты в бюджет. А мы будем для начала крутить гайки на их заводах и обслуживать их комбайны. Так, глядишь, и втянемся, научимся трудиться как следует. А кто не захочет, с голоду не помрет – будет спокойно втычить в мобилу с 5 джи в вышнэвому садочку, который остался в наследство от бабки. Эх, дожила бы она до наших дней – решила бы, что Хрушев-то не обманул: построил-таки коммунизм!