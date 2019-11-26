“Зеркало недели” закрывает печатную версию

26 ноября 2019 | 12:29

Как сообщает The Page, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске газеты.

“Зеркало недели” (ЗН) прекращает выпуск печатной версии газеты. Об этом сообщил ЛигаБизнесИнформ источник в издании.

По его словам, в каталоге подписки на 2020 год ЗН отсутствует. Следовательно, с нового года печатная газета издаваться не будет. Онлайн-версия еженедельника будет продолжать выходить на сайте ZN.UA.

“То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в “Зеркале недели”, — сообщила главный редактор Юлия Мостовая.

Отмечается, что последний номер газеты выйдет на Новый год.

Первый выпуск газеты “Зеркало недели” вышел 8 октября 1994 года. Основателями газеты стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания. Сегодня газета через ООО ЗН групп принадлежит Юлии Мостовой, Владимиру Мостовому и Алексею Мостовому.