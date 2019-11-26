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“Зеркало недели” закрывает печатную версию
26 ноября 2019 | 12:29
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Как сообщает The Page, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске газеты.
“Зеркало недели” (ЗН) прекращает выпуск печатной версии газеты. Об этом сообщил ЛигаБизнесИнформ источник в издании.
По его словам, в каталоге подписки на 2020 год ЗН отсутствует. Следовательно, с нового года печатная газета издаваться не будет. Онлайн-версия еженедельника будет продолжать выходить на сайте ZN.UA.
“То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в “Зеркале недели”, — сообщила главный редактор Юлия Мостовая.
Отмечается, что последний номер газеты выйдет на Новый год.
Первый выпуск газеты “Зеркало недели” вышел 8 октября 1994 года. Основателями газеты стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания. Сегодня газета через ООО ЗН групп принадлежит Юлии Мостовой, Владимиру Мостовому и Алексею Мостовому.
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