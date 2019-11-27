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Олигархи требуют свободу слова
27 ноября 2019 | 10:32
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Украинская традиция заниматься не тем, что необходимо, а тем, что хочется, достигла своего апофеоза именно в коридорах нынешней власти. Будучи в тренде, два умудренных менеджера, десятилетиями управлявшие телевизионными холдингами Коломойского и Пинчука, взяли на себя довольно простую и незамысловатую задачу — похоронить нашу страну в рейтингах свободы слова, где она уже и так болтается за пределами первой сотни.
Составляющая этот рейтинг международная правозащитная организация “Репортеры без границ” еще в 2016 году так оценила ситуацию: “украинский телеэфир — арена информационной войны и разборок между конкурирующими между собой олигархами, а журналисты превратились в их марионеток”. Три года спустя руководитель телевизионного холдинга Игоря Коломойского “1+1” Александр Ткаченко стал председателем Комитета Верховной Рады по во вопросам гуманитарной и информационной политики. Его коллега Владимир Бородянский, возглавлявший медиа-бизнес Виктора Пинчука, — сегодня министр культуры, молодежи и спорта Украины. То есть как в законодательной, так и в исполнительной власти направление, связанное с обеспечением свободы слова возглавляют, как это принято называть на Западе, “watchdogs” (сторожевые псы) олигархов.
Налицо, классический захват регулятора — частный случай state capture. Это широко распространенная в развивающихся странах форма коррупции, когда регуляторный орган, первоначально созданный для работы в общественных интересах, продвигает политическую и экономическую повестку тех групп, которые доминируют в отрасли/индустрии, регулированием которой орган занимается. В нашем случае речь идет об украинском медиа-рынке, который “взяли в клещи” министерство Бородянского и комитет Ткаченко.
Именно эти люди, руководившие процессом деградации отечественного телеэфира в “зомбоящик” олигархов, теперь взялись за “требования и стандарты новостей” законопроект, о которых поручено разработать Указом президента от 8 ноября. Впрочем после обнародования этого документа Ткаченко и Бородянский дали заднюю. “В формулировке — определенная техническая ошибка. Речь идет о принятии медийного закона, в рамках которого будет обсуждаться то, о чем мы говорили раньше: что трактовать дезинформацией, фейками и каким образом определяются эти категории. Особенно когда речь идет о СМИ государства-агрессора и их политике на украинских просторах. Я думаю, что вопрос цензуры вообще не стоит и в Украине этот вопрос не обсуждается”, — заявил Ткаченко.
Владимир Бородянский в своем Telegram-канале тоже прокомментировал Указ от 8 ноября: “Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении “требований и стандартов новостей”. Это терминологическое недоразумение, возникшее из-за ложного применения термина “стандарты новостей” в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право — исключительно профессионального сообщества”.
Несмотря на ритуальные извинения, свою деятельность по “регулированию стандартов новостей” Ткаченко и Бородянский не прекратили. В середине ноября власть представила свои идеи по новому закону, который будет регулировать работу СМИ. Два его ключевых пункта — появление ответственности за дезинформацию (точного юридического определения которой пока нет) и создание государством некоего органа, который будет определять стандарты для СМИ. В частности, решать, кто является журналистом, а кто нет.
Среди прочего, Бородянский предлагает ввести уголовную ответственность для журналистов. “Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я, как некое третье лицо, пришел к вам и сказал — вот вам 10 тысяч долларов, напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз 10 тысяч долларов, и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы”, — заявил в свежем интервью министр.
Бывший топ-менеджер Пинчука уверен, что распространение дезинформации должно быть приравнено к преступлению — на уровне госизмены, поскольку мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам страны. Мысль, не лишенная смысла, но это всего лишь часть правды. Если уже вводить такую уголовную ответственность, то необходимо давать сроки и за организацию и участие в организованных преступных группировках, каковыми являются олигархические медиа-холдинги. Отнюдь не разово (за условные “10 тысяч долларов”), а за долю малую (в виде не всегда высокой зарплаты) менеджеры, редакторы и журналисты регулярно совершают преступления в виде искажения информации в интересах хозяев. Ахметов (ТРК “Украина”), Коломойский (“1+1”), Пинчук (ICTV, “Новый”, СТБ), Фирташ (“Интер”), Порошенко (“Прямой” и 5 канал), Медведчук (ZIK, NewsOne, 112) не тратили бы сотни миллионов долларов на поддержание своих убыточных медиа-активов. Часть из перечисленных выше каналов, кстати, за последние 6 лет либо “радовали”, либо продолжают “радовать” своих упоротых зрителей откровенно прокремлевской позицией.
В 2018 году Бородянский четко артикулировал цифру “поддержки” в масштабах всей отрасли: “Наша оценка дополнительного финансирования акционерами всей телевизионной индустрии — порядка $175—200 млн. Возьмем $175 млн как меньшую цифру, умножим ее на текущий курс 26 грн./долл. и получим 4,5 млрд грн. Итак, 4,5 млрд грн. в индустрию приходят не из экономики отрасли… Странно акционерам финансировать этот рынок в таких масштабах”. Действительно, странно. И речь ни о каких-то мифических 10 тыс долларов, высосанных министром из …, а о вполне конкретных 175-200 млн долларов в год.
Прежде чем обращать внимание на мелкую коррупцию в СМИ, необходимо разобраться с крупной, системной, которая на сегодняшний день и определяет медиа-ландшафт в современной Украине. В противном случае, мы вряд ли выиграем информационную войну с Россией, но точно сравняемся с ней по рейтингу свободы слова.
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