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Украина поднялась на 96 место в рейтинге процветания
26 ноября 2019 | 12:46
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Оказалось, в Украине не все так плохо.
Украина поднялась со 111 на 96 место в рейтинге процветания, в котором 167 стран стран мира, за 2019 год. Об этом говорится в ежегодном отчете аналитического центра Legatum Institute за 2019 год, передают Українськi новини.
В общую оценку индекса процветания входит 12 позиций, по которым оценивалась Украина: безопасность (145 место из 167), личная свобода (85), качество государственных услуг (81), социальный капитал (148), условия для предпринимательства (71) и инвестиций (113), доступ к рынку и инфраструктура (87), качество экономики (87), условия жизни (69), здравоохранение (114), образование (37) и экология (127).
Так, самую высокую оценку Украина получила в сфере образования (37), а самую низкую — в сфере социального капитала (148).
Первые три места принадлежат Дании, Норвегии и Швейцарии.
В 2009 году Украина впервые появилась в списке стран и заняла 61 место из 104, а в 2017 — 112 место из 149.
Этот рейтинг проводится с 2007 года.
В 2019 году Украина поднялась с 71 на 64 место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business-2020).
Также Украина покинула десятку самых опасных стран мира, и попала в топ стран самого дешевого мобильного интернета на 4 место.
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