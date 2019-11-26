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У еще одного "слуги" обнаружили судимость

26 ноября 2019 | 12:52

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Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в 2014 году имел проблемы с законом.


У еще одного "слуги" обнаружили судимост…

 
Об этом рассказал бывший народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале, передает Depo.ua.

Экс-нардеп также обнародовал ссылку на судебный приговор по делу Богданца.

"Народный депутат от "Слуги Народа", избранный по 163 и/о (Тернопольская область) Андрей Богданец 17.08.2015, приговором Тернопольского горрайонного суда под председательством судьи Сливко Л. М. по уголовному производству № 607/21639/14-к признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) и осужден на два года ограничения свободы с испытательным сроком один год", – написал Мосийчук.

"Такое мягкое наказание объясняется службой подсудимого в зоне АТО, наличием двух детей и чистосердечним раскаянием", – добавил Мосийчук.

"ДЕПО"



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