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Дефицит бюджета составил свыше 30 миллиардов

26 ноября 2019 | 13:31

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Государственный бюджет за январь-октябрь 2019 года сведен с дефицитом 30,278 млрд грн.


Государственный бюджет за январь-октябрь 2019 года сведен с дефицитом 30,278 млрд грн, тогда как дефицит госбюджета по общему фонду составлял 35,373 млрд грн. Об этом пишет finclub со ссылкой на Госказначейство.

Как наполнялся бюджет

  • За десять месяцев заимствования за указанный период составили 376,8 млрд грн по сравнению с запланированными 418,9 млрд грн, в том числе внешние — почти 73 млрд грн.

  • Погашения в январе-октябре этого года также были ниже ожидаемого уровня — 319,05 млрд грн (в плане — 354,38 млрд грн), в том числе внешние — 81,85 млрд грн.

  • Приватизация принесла 413,5 млн грн при плане на этот период в 14,4 млрд грн.

  • Госбюджет за десять месяцев получил 810,914 млрд грн доходов, в том числе 712 млрд грн по общему фонду.

  • Расходы госбюджета за этот период составили 839,57 млрд грн, в том числе по общему фонду — 750,62 млрд грн.

  • По данным Госказначейства, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 29,63 млрд грн при профиците общего фонда в 76,62 млрд грн.

  • Свободный бюджет за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом 643 млн грн, тогда как общий фонд сведен с профицитом 41,246 млрд грн.

  • Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда — 928,51 млрд грн, расходы — 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Ранее сообщалось

  • Государственный бюджет за январь-сентябрь 2019 года сведен с дефицитом 20,675 миллиарда гривен.

  • Доходы госбюджета в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн. Расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

  • В проекте бюджета-2020 доходы (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн. Расходы — в сумме 1170,0 млрд грн.



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