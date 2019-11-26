Дефицит бюджета составил свыше 30 миллиардов

За десять месяцев заимствования за указанный период составили 376,8 млрд грн по сравнению с запланированными 418,9 млрд грн, в том числе внешние — почти 73 млрд грн.

Погашения в январе-октябре этого года также были ниже ожидаемого уровня — 319,05 млрд грн (в плане — 354,38 млрд грн), в том числе внешние — 81,85 млрд грн.

Приватизация принесла 413,5 млн грн при плане на этот период в 14,4 млрд грн.

Госбюджет за десять месяцев получил 810,914 млрд грн доходов, в том числе 712 млрд грн по общему фонду.