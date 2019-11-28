В Ивано-Франковской области поезд сбил полицейский автомобиль

Миколаївський кафедральний собор в Чернівцях, в неділю, 13 січня 2007 року. У народі цей собор називається "П'яна церква". За легендою, що під час побудови з собором було багато проблем. І будівельники підійшли до вирішення проблеми по-своєму - принесли жертву - замурували в стінах молоду дівчину. Після цього будівництво налагодилося, але куполи у церкви скрутило, як від болю. Фото Сергія Светлицькогo

"Водитель, не убедившись в безопасности движения, выехал на железнодорожное полотно и допустил столкновение автомобиля с поездом № 606 сообщением Львов-Рахов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции, четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое людей. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.

В Ивано-Франковской области, в селе Братковцы Тисменицкого района поезд сбил полицейский автомобиль, в результате пострадали трое людей. Об этом сообщает