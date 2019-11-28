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В Ивано-Франковской области поезд сбил полицейский автомобиль

28 ноября 2019 | 11:45

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В результате аварии в Ивано-Франковской области пострадали трое людей.


В Ивано-Франковской области, в селе Братковцы Тисменицкого района поезд сбил полицейский автомобиль, в результате пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщается, в ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции, четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое людей. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.

"Водитель, не убедившись в безопасности движения, выехал на железнодорожное полотно и допустил столкновение автомобиля с поездом № 606 сообщением Львов-Рахов", - говорится в сообщении.



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