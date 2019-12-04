ТЕМА

Невдовзі посвідчення водія можна буде втрачати щодня

04 декабря 2019 | 15:30

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МВС представить сервіс, за допомогою якого можна буде замовити або відновити втрачене посвідчення водія онлайн. Про це сьогодні, 4 грудня, зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров під час презентації веб-сервісів.


«Не потрібно буде нікуди ходити, все це можна буде зробити або з персонального комп'ютера, або зі смартфона. Це дійсно той сервіс, який показує зміни у взаємодії держави і громадянина», ‑ сказав Сергій Гончаров.

Заступник міністра повідомив, що для того, аби замовити чи відновити посвідчення водія вам потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті.

«Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який може бути співставленний з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, зазначаєте, що ви тратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань. Потім обираєте, де вам буде зручно забрати посвідчення водія, сплачуєте 201 гривню бланка і вам приходе повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час», ‑ сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Гончаров пояснив як працюватимуть нові сервіси МВС: коли запрацює електронне посвідчення водія, і які переваги у віртуальних номерних знаків.

 

МВС



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