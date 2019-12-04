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РУКОВОДСТВО КИЕВСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ МОГЛО ПОДДЕЛАТЬ ДАННЫЕ О СТРЕЛЬБЕ В КНЯЖИЧАХ

04 декабря 2019 | 15:47

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Руководители полиции Киева могли подделать служебные документы с целью скрыть доказательства причин перестрелки между правоохранителями в поселке Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на рапорт прокурора Генеральной прокуратуры Демьянюка.


Перестрелку в Княжичах расследовала ГПУ. В рапорте, датированном 2017 годом, указано, что начальник киевской полиции Андрей Крищенко, его заместитель Виталий Стрижак, экс-начальник уголовного розыска Леонид Курята и другие могли подделать официальные документы, тем самым сфальсифицировав доказательства по делу.
 
«С целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений (…) организовали составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (планов, рапортов и других документов) об организации проведения следственных действий и мероприятий», — говорится в документе.
 
В Генпрокуратуре подтвердили, что расследование уголовного дело по подделке документов продолжается, но в связи с реформой его передали в ГБР.
 
Сам Крищенко отказался говорить с журналистами о деле про фальсификацию доказательств. Он порекомендовал обратиться за комментарием в ГПУ.
 
Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в Княжичах произошла перестрелка между полицейскими и сотрудниками подразделения КОРД. В результате стрельбы погибли пять человек: двое полицейских, двое сотрудников полиции охраны и командир КОРДа.
 
Позже выяснилось, что полицейские организовали спецоперацию по задержанию банды грабителей, но во время ее выполнения допустили множество ошибок, в частности ошиблись домом.
 
За гибель пятерых правоохранителей должны отвечать, по версии ГПУ, трое сотрудников полиции, среди них экс-начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята. Они подозреваются по статьям — организация умышленного убийства и служебная халатность. При этом все трое находятся на свободе.
 
В прошлом году Курята даже возглавил полицию Бахмута на Донетчине.

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