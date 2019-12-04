РУКОВОДСТВО КИЕВСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ МОГЛО ПОДДЕЛАТЬ ДАННЫЕ О СТРЕЛЬБЕ В КНЯЖИЧАХ

Перестрелку в Княжичах расследовала ГПУ. В рапорте, датированном 2017 годом, указано, что начальник киевской полиции Андрей Крищенко, его заместитель Виталий Стрижак, экс-начальник уголовного розыска Леонид Курята и другие могли подделать официальные документы, тем самым сфальсифицировав доказательства по делу.



«С целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений (…) организовали составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (планов, рапортов и других документов) об организации проведения следственных действий и мероприятий», — говорится в документе.



В Генпрокуратуре подтвердили, что расследование уголовного дело по подделке документов продолжается, но в связи с реформой его передали в ГБР.



Сам Крищенко отказался говорить с журналистами о деле про фальсификацию доказательств. Он порекомендовал обратиться за комментарием в ГПУ.



Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в Княжичах произошла перестрелка между полицейскими и сотрудниками подразделения КОРД. В результате стрельбы погибли пять человек: двое полицейских, двое сотрудников полиции охраны и командир КОРДа.



Позже выяснилось, что полицейские организовали спецоперацию по задержанию банды грабителей, но во время ее выполнения допустили множество ошибок, в частности ошиблись домом.



За гибель пятерых правоохранителей должны отвечать, по версии ГПУ, трое сотрудников полиции, среди них экс-начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята. Они подозреваются по статьям — организация умышленного убийства и служебная халатность. При этом все трое находятся на свободе.



В прошлом году Курята даже возглавил полицию Бахмута на Донетчине.

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