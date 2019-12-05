В РЕНИ ПОДСТРЕЛИЛИ СМОТРЯЩЕГО

По информации «Бессарабии INFORM», мужчина выжил, но находится в тяжелом состоянии в реанимации.



По имеющейся информации, неизвестный злоумышленник совершил несколько выстрелов в свою жертву, после чего скрылся с места преступления.



Пострадавшего доставили в Ренийскую ЦРБ, где врачи борются за его жизнь.



На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. В городе и районе введен оперативный план для поимки нападавшего.



Известно, что пострадавшим является местный житель Денис С.



Как рассказал изданию источник в полиции, мужчина имеет отношение к криминальному миру и считается так называемым «смотрящим».

"Досье"