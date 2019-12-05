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В РЕНИ ПОДСТРЕЛИЛИ СМОТРЯЩЕГО

05 декабря 2019 | 12:04

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Вечером 4 декабря в Рени Одесской области на пересечении улиц Шевченко и Вознесенской произошло покушение на местного жителя.


По информации «Бессарабии INFORM», мужчина выжил, но находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По имеющейся информации, неизвестный злоумышленник совершил несколько выстрелов в свою жертву, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего доставили в Ренийскую ЦРБ, где врачи борются за его жизнь.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. В городе и районе введен оперативный план для поимки нападавшего.

Известно, что пострадавшим является местный житель Денис С.

Как рассказал изданию источник в полиции, мужчина имеет отношение к криминальному миру и считается так называемым «смотрящим».

"Досье"



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