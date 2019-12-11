Раде рекомендуют принять закон о криминализации незаконной добычи янтаря

Так, комитет на заседании 10 декабря рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об

"Комитет рекомендует Верховной раде рассмотреть законопроект №2240 на заседании и по результатам рассмотрения проекта во втором чтении принять в целом как закон", - сообщили в комитете.

Добавим, законопроект получил большое количество поправок ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины в начале ноября в первом чтении поддержала законопроект №2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. Соответствующее решение поддержали 342 нардепа.