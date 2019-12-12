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Россияне вырезали из сериала "Слуга народа" шутку про Путина
12 декабря 2019 | 09:45
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В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
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