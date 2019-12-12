ТЕМА

Россияне вырезали из сериала "Слуга народа" шутку про Путина

12 декабря 2019 | 09:45

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.


Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

іліціонери намагаються посадити в машину одного з учасників акції протесту проти забудови території Жовтневої лікарні в Києві, в неділю, 16 березня 2008 р. Учасники акції перекрили рух транспорту на вулиці. Загін патрульної служби почав розгоняти мітингуючих. У результаті бійки, що завязалася, декілька чоловік одержали тілесні ушкодження. На території, яку віддали під забудову, у 18 ст. ховали хворих, які померли від сибірської виразки. Супротивники забудови виразили побоювання, що ця інфекція може довгий час залишатися небезпечною для людини. Фото Дмитра Купріяна
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100