Россияне вырезали из сериала "Слуга народа" шутку про Путина

12 декабря 2019 | 09:45

В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").

На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?

Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.