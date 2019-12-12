Український конфіскат знищуватимуть по-новому

12 декабря 2019 | 10:18

Уряд установив новий порядок знищення конфіскованих підакцизних товарів.

Кабмін схвалив розроблену Мін'юстом постанову щодо удосконалення порядку розпорядження підакцизними товарами (алкогольні напої, тютюнові вироби), що перейшли у власність держави, у тому числі шляхом їх конфіскації.

Основні новації порядку:

- Алкогольні напої та тютюнові вироби знищуватимуться підприємствами, відібраними відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», крім невеликих за обсягом партій, які можуть знищуватися відповідними комісіями самостійно.

- Представники бізнесу зможуть бути присутніми при знищенні цих товарів.

- Запроваджена відеозйомка процесу знищення конфіскату. Аналіз матеріалів відеофіксації дозволить виявляти ознаки порушень з боку посадових осіб, а також представників організацій, що здійснюють знищення конфіскованих підакцизних товарів.

- Обладнання та інші предмети, які були використані для незаконного виготовлення підакцизних товарів (крім обладнання для промислового виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв), підлягають знищенню. Натомість обладнання для промислового виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв буде передано на реалізацію.

Завдяки новому порядку конфісковані підакцизні товари не потраплятимуть повторно на ринок через різноманітні схеми або неузгодженість чинних нормативно-правових актів.