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До українських водіїв повертаються "листи щастя"
12 декабря 2019 | 10:20
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Про повідомляє Дорожній адвокат.
«Постанову про накладення штрафу поліцейський повинен винести та вручити водієві на місці зупинки. Підставою для невручення постанови на місці зупинки є лише факт відмови водія в отриманні такої постанови. При цьому, довести факт оголошення постанови та намагання її вручити на місці зупинки повинен інспектор, а не водій», – йдеться у повідомленні.
Таким чином, якщо на місці зупинки водію не повідомляли про винесення постанови і не намагались її вручити, а в поштовій скриньці водій виявив постанову, то такий штраф є незаконний та підлягає скасуванню.
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