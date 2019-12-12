До українських водіїв повертаються "листи щастя"

12 декабря 2019 | 10:20

Про повідомляє Дорожній адвокат.

«Постанову про накладення штрафу поліцейський повинен винести та вручити водієві на місці зупинки. Підставою для невручення постанови на місці зупинки є лише факт відмови водія в отриманні такої постанови. При цьому, довести факт оголошення постанови та намагання її вручити на місці зупинки повинен інспектор, а не водій», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, якщо на місці зупинки водію не повідомляли про винесення постанови і не намагались її вручити, а в поштовій скриньці водій виявив постанову, то такий штраф є незаконний та підлягає скасуванню.