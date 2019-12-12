Горит российский крейсер "Адмирал Кузнецов"

В феврале 2017 года крейсер прибыл на ремонт в Североморск после участия в военной операции в Средиземном море против боевиков в Сирии.

По предварительным данным, возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время ремонтных работ. По предварительным данным, три человека пострадали. По информации СМИ, пожар произошел из-за сварочных работ.

С палубы идет густой черный дым. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Как пишет РБК, сообщение о пожаре поступило в 10:16 мск, на его тушение отправились восемь пожарных расчетов.

Площадь пожара составляет 120 кв. м. Его тушат силами флота, ситуация находится под контролем.