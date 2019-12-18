Министр экономики посетил руины Запорожского алюминиевого комбината

Во время пятничного визита Тимофей Милованов посетил по сути руины ЗАлКа после проведенной приватизации и перехода его в собственность российской компании “РусАл” Олега Дерипаски, который произошел в 2004-2007 годах.

“На сегодня производство здесь полностью остановлено. Остановка производилась по решению управляющей на тот момент компании “РусАл”. В 2009 году было остановлено глиноземное производство. В 2009 году частично остановили производство первичного алюминия, а в 2011 году остановили работу полностью. С тех пор в Украине первичный алюминий не производится”, — начал экскурсию по заводу, точнее по тому, что от него осталось, главный инженер Сергей Покровский.

По его словам, для того чтобы восстановить электролизное производство необходимо найти инвестора, готового вложить 400—450 млн долларов. Такие переговоры проводились с автрийско-британскими компаниями, но результата пока не дали.

“У меня депрессивное впечатление. Это боль. Такого не должно быть в Украине, когда инвесторы покупают, а потом пилят наши заводы. Так уничтожено много промышленных предприятий в Украине. Это делается для того, чтобы Украина пришла в упадок. Государство и общество должно с этим бороться. Там, где возможно — нужно восстанавливать, где не возможно — строить что-то новое”, — сказал Милованов и добавил, что в случае с “ЗАлКом”, государство должно помочь найти инвестора, помочь решить судебные разбирательства относительно возвращения в госсобственность контрольного пакета акций.

В 2015 году ЗАлК был возвращен в государственную собственность, однако работа предприятия полноценно так и не была восстановлена.

В 2016-2017 годах была попытка запуска производства алюминиевой катанки и даже было произведено 630 тыс тонн продукции. Однако из-за отсутствия у завода статуса плательщика НДС реализовать эту продукцию было невозможно. В 2017 году статус плательщика НДС был предоставлен и реализация продукции возобновлена.

Запорожский алюминиевый комбинат является единственным в Украине производителем первичного алюминия. На участке производства алюминиевой катанки из металлической сырья после нагревания и прокатки создают рулоны алюминиевого прутка диаметром 9,5 или 12,5 мм. На сегодня — это единственное работающее производство.

Среди того, что сохранилось и может быть восстановлено в первую очередь — производство кремния. Единственный в Украине цех по производству кремния на 80% “живой”. При должном финансировании и наличии сырья две печи для выплавки кремния смогут заработать. Сейчас этот единственный цех ЗАлКа, который готов производить товарную продукцию, усиленно охраняют.

Как сообщается в материалах Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ПАО “Запорожский производственный алюминиевый комбинат” (ЗАлК) в январе-июне 2019 года получил чистую прибыль в размере 317,231 млн грн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года она составляла 390,898 млн грн (снижение на 18,8%).

В лучшие времена на ЗАлКе работало до 10 тысяч человек. Сейчас — всего около 100, из них значительная часть — это охрана.

Сейчас в Фонде госимущества готовят повторную приватизацию ЗАлКа.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа “СУАЛ”. В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК “РусАл”, созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО “РусАл”, “СУАЛа” и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО “ЗАлК”, у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК “РусАл”, РФ) — 29,5363% акций.